Se state cercando un nuovo smartwatch e non volete superare la soglia dei 200 euro, le offerte che stiamo per vedere potrebbero fare al caso vostro. Protagonisti sono gli ultimi smartwatch della gamma Amazfit, ossia Amazfit GTR 4 e GTS 4: ricapitoliamo le differenze tra i due modelli e scopriamo gli sconti a disposizione in queste ore.

Amazfit GTR 4 e GTS 4 in offerta a ottimi prezzi

Amazfit GTR 4 e GTS 4 sono due smartwatch presentati a inizio settembre e lanciati in Italia alla fine dello stesso mese con diverse specifiche in comune. Entrambi offrono connettività WLAN 2,4 GHz, Bluetooth 5.0, GPS a doppia banda, supportano più di 150 modalità sportive (con riconoscimento automatico di alcune di esse), integrano il sensore ottico biometrico BioTracker 4.0 PPG per la rilevazione di frequenza cardiaca e altri dati, e un altoparlante che consente di gestire Alexa e persino di riprodurre musica.

Ad accomunare i due prodotti anche la resistenza all’acqua fino a una profondità di 50 metri e la possibilità di creare dei piani di allenamento personalizzati per 10 sport diversi. Non mancano il monitoraggio del sonno e di altri dati sullo stato di salute dell’utente, con tanto di algoritmi PeakBets e VO2 Max. I dati possono essere gestiti facilmente attraverso la companion app Zepp, disponibile gratuitamente sul Google Play Store, e il sistema operativo Zepp OS, che permette anche la personalizzazione di temi e layout.

E allora quali sono le differenze tra i due modelli? Tutti e due montano un pannello AMOLED, ma Amazfit GTR 4 integra uno schermo circolare da 1,43 pollici, GTS 4 uno squadrato da 1,75 pollici. Il primo offre inoltre una batteria più ampia: 475 mAh per 14 giorni circa di autonomia, contro i 300 mAh per 8 giorni di utilizzo del secondo.

Amazfit GTR 4 e GTS 4 sono stati lanciati lo scorso settembre al prezzo consigliato di partenza di 199,90 euro, ma non è semplice trovarli a cifre più basse. In queste ore sono disponibili in offerta su eBay nelle versioni Superspeed Black (GTR 4), Misty White e Rosebud Pink (GTS 4) ai prezzi indicati qui sotto. Se siete interessati potete cliccare sui link qui in basso, mentre in fondo potete consultare le nostre recensioni.

Acquista Amazfit GTR 4 Black a 183 euro

Acquista Amazfit GTS 4 White a 185 euro

Acquista Amazfit GTS 4 Pink a 173 euro

Leggi anche: Recensione Amazfit GTR 4 | Recensione Amazfit GTS 4