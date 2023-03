MapFactor Navigator, apprezzata app di navigazione per smartphone Android e per Android Auto (con 4,5 stelle su 5 sul Play Store su quasi 1 milione di recensioni), si aggiorna ancora, raggiungendo la versione 7.3 ed introducendo una lunga serie di novità che vanno ad arricchire e migliorare l’esperienza utente. Ecco tutte le novità introdotte con il nuovo aggiornamento, già disponibile per il download sul PlayStore.

MapFactor Navigator si aggiorna: arrivano il supporto a Coolwalk UI ed altre novità

Il team di sviluppo di MapFactor Navigator, con sede a Praga, continua il programma di aggiornamento del navigatore che, con l’ultima versione appena disponibile, la 7.3, registra un ulteriore passo in avanti, con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente sempre più completa e soddisfacente. La principale novità della nuova versione di MapFactor Navigator è il supporto alla nuova interfaccia utente Coolwalk di Android Auto, disponibile per tutti da inizio 2023.

Grazie all’interfaccia flessibile che semplifica la visualizzazione di più applicazioni in contemporanea, gli utenti di MapFactor Navigator potranno gestire al meglio l’utilizzo dell’app di navigazione, accedendo ad altre app senza abbandonare la schermata di navigazione e perdere traccia del percorso che si sta seguendo. In qualsiasi momento, naturalmente, sarà possibile passare alla visualizzazione full screen, per una navigazione più “tradizionale”.

Il supporto ad Android Auto e alla nuova UI Coolwalk è disponibile per tutti gli utenti MapFactor Navigator ed è, quindi, accessibile anche con la versione Free del navigatore, senza alcun costo. Il supporto a Coolwalk si affianca alla modalità Picture in Picture per smartphone, perfettamente integrata nell’app di navigazione e pronta a garantire la possibilità di accedere ad altre applicazioni continuando a visualizzare la schermata di navigazione. A completare l’aggiornamento ci sono una serie di bug fix che garantiscono un miglioramento generale delle prestazioni del navigatore, in tutti i contesti di utilizzo.

