Al giorno d’oggi diversi produttori di smartphone sono attivamente impegnati anche nello sviluppo e nella produzione di svariati altri dispositivi, Xiaomi è forse l’esempio più lampante di questa pratica, l’azienda cinese infatti anche grazie al suo ecosistema di sotto brand e alla sua policy che prevede una sorta di inglobamento di marchi minori che poi possono commercializzare i propri prodotti sfruttando le risorse del colosso, vanta una miriade di dispositivi diversi oltre agli smartphone.

Tra le varie categorie di prodotti dell’azienda figurano anche i dispositivi indossabili, che spaziano dalle smart band agli smartwatch; proprio questi ultimi hanno recentemente accolto l’ultimo arrivato della scuderia Xiaomi, ovvero Xiaomi Watch S1 Pro. Il dispositivo in questione vanta un design premium con quadrante circolare, un chip a 12 nm, tutta una serie di sensori dedicati al monitoraggio della salute e delle attività fisiche e una durata della batteria di circa due settimane.

Come tutti gli altri smartwatch del brand, anche Xiaomi Watch S1 Pro è mosso dal sistema operativo proprietario dell’azienda che, nonostante sia comunque basato su Android, poco o nulla ha a che fare con Wear OS, rinunciando contestualmente ad alcune funzionalità; a quanto pare però, Xiaomi potrebbe avere in cantiere uno smartwatch con sistema operativo Wear OS.

Xiaomi potrebbe lanciare quest’anno il suo primo smartwatch Wear OS

Stando a quanto riportano i colleghi di 9to5Google, citando una fonte interna all’azienda, pare che il colosso cinese stia lavorando ad un suo primo smartwatch mosso da Wear OS; oltre all’ovvio supporto ai Google Play Services, le informazioni inerenti al presunto indossabile non sono molte, ma sembra che sarà basato su Wear OS 3, continuando ad essere gestito dall’attuale applicazione proprietaria Mi Fitness.

Il dispositivo dovrebbe inoltre mantenere il marchio Xiaomi Watch, andando forse a creare un po’ di confusione tra gli utenti che potrebbero facilmente confonderlo con uno dei tanti altri dispositivi della gamma non Wear OS.

Sarà inoltre interessante vedere come l’azienda affronterà la questione dell’autonomia, gli attuali smartwatch di Xiaomi offrono infatti una durata della batteria invidiabile, cosa che raramente è in grado di offrire Wear OS, se l’azienda non trovasse una soluzione alla questione diversi utenti potrebbero continuare a preferire gli smartwatch con sistema proprietario anche solo per non dover ricaricare il dispositivo in continuazione.

O forse, l’adozione del sistema proprietario di Google potrebbe migliorare le vendite degli indossabili del brand, come del resto è già successo in passato a Samsung che ha visto crescere la diffusione dei propri smartwatch grazie all’adozione di Wear OS.

Ad ogni modo, sembra che lo sviluppo del primo smartwatch di Xiaomi, equipaggiato con Wear OS, sia a buon punto e, anche se non ci sono tempistiche precise, sembra che possa essere lanciato sul mercato nel corso del 2023; ne sapremo sicuramente di più in futuro, continuate a seguirci per non perdervi eventuali aggiornamenti in merito.

Potrebbe interessarti anche: In arrivo nuove regole per gli sviluppatori di app su Wear OS 3