Google è costantemente al lavoro per aggiungere funzionalità ai propri servizi, diverse novità sono in fase di rilascio per gli utenti a partire da oggi e riguardano sia Android che Wear OS. Senza dilungarci oltre vediamo cosa Big G ha in serbo per noi.

Google Drive, Keep e Meet ricevono funzioni che ne aumentano la produttività

La suite di strumenti per la produttività di Google è sicuramente una delle più apprezzate nel panorama, applicazioni come Drive, Keep e Meet ci consentono di avere a disposizione gratuitamente degli ottimi strumenti lavorativi.

La prima novità riguarda l’applicazione dedicata all’archiviazione cloud dell’azienda, il visualizzatore di PDF di Google Drive sta ricevendo la possibilità di aggiungere delle annotazioni ai documenti, utilizzando il dito o un pennino qualora il nostro smartphone ne sia provvisto.

Viene inoltre aggiunta la funzione Evidenziatore, utile per tenere traccia degli appunti più importanti; le annotazioni possono inoltre essere salvate anche come documento separato, mantenendo intatta la copia originale del file.

Passiamo ora all’applicazione dedicata alle note, Google Keep sta ricevendo alcune novità per quanto riguarda i widget che, al momento, permettono già di avere sott’occhio tutte le nostre note. L’ultima aggiunta consentirà agli utenti di mostrare una singola nota, completamente accessibile e controllabile senza aprire l’app; abbinerà i colori di sfondo, le immagini e consentirà persino di completare elenchi di controllo. Sarà disponibile “presto”.

Google Meet infine sta estendendo la funzionalità di soppressione del rumore durante le riunioni a molti più dispositivi, si tratta di una funzionalità già presente da tempo nell’applicazione, che ora abbraccerà un maggior numero di dispositivi.

Emoji, accessibilità in Chrome mobile e pinguini in Wallet

Con l’intento di festeggiare l’imminente arrivo della stagione primaverile, Google aumenta le faccine disponibili nella raccolta Emoji Kitchen, introducendo nuove opzioni per il giardino e il basket.

Anche Google Chrome per i dispositivi mobili riceve una gradita aggiunta, attualmente disponibile per la versione beta dell’app ma in arrivo nel prossimo futuro anche su tutti gli altri dispositivi, introduce la possibilità di aumentare le dimensioni dei contenuti fino al 300% rispetto alla visualizzazione originale, senza distorcere il layout della pagina.

Anche l’applicazione dedicata ai pagamenti, Google Wallet, inizierà a ricevere a partire dalla prossima settimana una serie di nuove animazioni che verranno visualizzate a completamento delle operazioni di pagamento utilizzando la modalità tap to pay; pinguini e altri personaggi aiuteranno gli utenti a capire, in maniera più intuitiva rispetto all’attuale spunta, se i pagamenti effettuati sono andati a buon fine.

Novità non solo per Android, ma anche per Wear OS

Google non si dimentica del proprio sistema operativo dedicato ai dispositivi indossabili, a breve infatti tutti gli smartwatch equipaggiati con Wear OS 3 o versioni successive, includeranno delle nuove scorciatoie per l’app Google Keep, grazie alle quali sarà possibile inserire note rapide ed elenchi di cose da fare con un solo tocco.

L’azienda sta inoltre introducendo opzioni di accessibilità per l’audio mono, la modalità in scala di grigi e la correzione del colore, aiutando gli utenti con una vista e un suono migliori.

In ultimo Google ricorda agli utenti l’arrivo, a breve, della funzionalità di Fast Pair sui Chromebook, grazie alla quale sarà possibile semplificare l’accoppiamento degli auricolari wireless e la condivisione delle connessioni tra tutti i tuoi dispositivi.

Potrebbe interessarti anche: Con sette esempi, Google spiega come l’IA stia migliorando gli smartphone Pixel