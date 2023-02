Continua incessante il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica e nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android.

La nuova versione è la 2.23.5.3 beta e ci permette di scoprire una funzionalità a cui gli sviluppatori stanno lavorando in vista di una futura implementazione per tutti gli utenti: stiamo parlando delle newsletter.

WhatsApp e le newsletter private

In questi anni il team di WhatsApp ha migliorato gli strumenti per la comunicazione e una delle ultime novità studiate a tal proposito è quella chiamata Newsletter, della quale al momento non si conoscono i dettagli e lo stesso nome potrebbe non essere quello definitivo.

Stando a quanto è possibile apprendere, le newsletter saranno uno strumento grazie al quale un utente potrà ragiungerne molti per condividere informazioni e pare che si tratti di un nuovo modo per ricevere facilmente aggiornamenti utili da persone e gruppi.

In pratica, attraverso le Newsletter gli utenti potranno scegliere da chi desiderano ricevere notizie e seguire le fonti di loro preferenza direttamente all’interno di WhatsApp.

Trattandosi di uno strumento rivolto a molti destinatari, non sarà protetto dalla crittografia end-to-end ma il numero di telefono di quegli utenti che creano una newsletter o si iscrivono a una di esse rimarrà nascosto.

Sulla base di quanto emerge dal codice, le newsletter saranno una sezione separata e facoltativa disponibile all’interno della scheda Stato e potranno essere considerate come uno spazio personale in cui l’utente avrà sempre il controllo su ciò che vede, quando lo vede e da chi lo vede.

Questa è la prima versione beta di WhatsApp che presenta segni della funzionalità delle newsletter e, dato che è nelle sue fasi iniziali, non è ancora disponibile e potrebbero esserci molti dettagli ancora da migliorare o modificare con i futuri aggiornamenti.

Ad ogni modo, le Newsletter dovrebbero rappresentare un comodo strumento per consentire agli utenti di avere un modo più semplice per ricevere aggiornamenti utili da persone e gruppi a cui sono interessati, il tutto con la certezza della privacy.

Come scaricare le ultime versioni dell’app

Potete scaricare l’ultima versione disponibile di WhatsApp Beta per Android da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link)

La versione stabile dell’applicazione può invece essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

