Gli smartwatch LTE sono sempre piuttosto costosi se si tratta di prodotti completi e affidabili, e proprio per questo vi segnaliamo l’offerta riguardante Samsung Galaxy Watch5: lo smartwatch della casa sud-coreana è disponibile su Amazon con uno sconto di più di 100 euro nella variante LTE da 44 mm. Vediamo come approfittarne.

Più di 120 euro in meno per Samsung Galaxy Watch5 LTE 44 mm

Samsung Galaxy Watch5 è stato lanciato in diverse versioni, con cassa da 40 o da 44 mm, connettività solo Bluetooth o LTE, ma l’offerta che stiamo per mostrarvi riguarda la variante “top”, ossia quella più costosa (Watch5 Pro a parte, ovviamente). Lo smartwatch offre un display Sapphire Crystal Super AMOLED da rispettivamente 1,4 pollici, a risoluzione 450 x 450, e il SoC Exynos W920 dual core a 1,18 GHz, affiancato da 1,5 GB di RAM e da 16 GB di memoria interna. Mette a disposizione connettività LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC e GPS.

Samsung ha integrato il sensore BioActive, che utilizza un unico chip per la gestione di tre sensori (Frequenza cardiaca, Segnale cardiaco elettrico e Analisi dell’impedenza bioelettrica), ma anche il sensore per la temperatura, l’accelerometro, il giroscopio, il barometro, il sensore geomagnetico e quello per la luminosità. Integra le funzioni per l’elettrocardiogramma (ECG), la rilevazione del livello di ossigeno nel sangue e della pressione arteriosa. La batteria a bordo è da 410 mAh. L’orologio è ovviamente dotato della certificazione IP68 contro acqua e polvere, che lo rende adatto a tutti i tipi di allenamento e di sport (nuoto compreso). Il sistema operativo è Wear OS con personalizzazione One UI Watch e ha di recente accolto un’interessante novità che permette di controllare lo zoom della fotocamera dello smartphone collegato (a patto che si tratti di un dispositivo Samsung con almeno One UI 5.1).

Samsung Galaxy Watch5 LTE in versione 44 mm è stato lanciato la scorsa estate al prezzo consigliato di 379,90 euro, ma ora potete acquistarlo su Amazon con uno sconto di più di 120 euro. Seguendo i link qui sotto potete portarvelo a casa nella colorazione Graphite a 258,20 euro o in quella Silver a 263,05 euro.

Acquista Samsung Galaxy Watch5 LTE 44 mm in offerta (Graphite)

Acquista Samsung Galaxy Watch5 LTE 44 mm in offerta (Silver)

Leggi anche: Migliori smartwatch con e senza Wear OS di febbraio 2023