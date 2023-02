Xiaomi ha presentato l’ultima versione della sua interfaccia proprietaria a dicembre dello scorso anno, da allora la MIUI 14 ha iniziato a raggiungere sempre più dispositivi che, grazie all’aggiornamento, possono beneficiare di tutte le novità introdotte dall’azienda per migliorare esperienza d’uso e prestazioni dei propri smartphone. Una decina di giorni fa, terminato il primo giro di aggiornamenti, era circolato un breve elenco di quelli che sarebbero stati i prossimi dispositivi del brand a ricevere l’aggiornamento; ora Xiaomi estende l’elenco comunicando tutti gli smartphone che riceveranno l’update in questione nel prossimo futuro.

Ecco tutti i dispositivi che riceveranno la MIUI 14 nella seconda fase di rilascio dell’aggiornamento

Come detto l’aggiornamento alla MIUI 14 è già stato rilasciato su alcuni dispositivi, su altri è in distribuzione mentre altri ancora dovranno attendere ancora un po’; l’update in questione è basato, a seconda dello smartphone che lo riceve, su Android 12 o Android 13.

L’ultimo della lista che sta attualmente ricevendo la nuova interfaccia grafica è Redmi Note 9s, segno di come l’azienda non sia intenzionata a lasciare indietro nessuno, lo smartphone sta infatti ricevendo la build numero V14.0.1.0.SJWMIXM che, oltre alla MIUI 14, introduce anche le ultime patch di sicurezza disponibili di febbraio 2023.

Redmi Note 9s non è però, come detto, l’ultimo smartphone che riceverà l’aggiornamento, ma solo l’ultimo in ordine di tempo per quanto riguarda la prima fase di rilascio; Xiaomi ha infatti condiviso una lunga lista di dispositivi che, a partire da marzo 2023, potranno beneficiare dell’update in questione. Di seguito la lista completa:

Xiaomi MIX 4

Xiaomi 12X

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11

Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 LE (Lite 5G NE)

Xiaomi 10S

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi 2 (Xiaomi 13 Lite)

Redmi K40 Pro / Pro+ / Mi 11X Pro / Mi 11i

Redmi K40S (POCO F4)

Redmi K40 / Mi 11X / POCO F3

Redmi Note 12 / POCO X5 5G

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 DISCOVERY

Redmi Note 12 YIBO Edition

Redmi Note 11T Pro / Redmi Note 11T Pro+ / POCO X4 GT / Redmi K50i

Redmi Note 11E / Redmi 10 5G / Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11R / POCO M4 5G

Redmi K40 Gaming / POCO F3 GT

Redmi Note 10 Pro 5G / POCO X3 GT

Redmi Note 11 Pro 5G / Redmi Note 11 Pro+ 5G / Xiaomi 11i / Xiaomi 11i HyperCharge

Mi Pad 5 Pro 12.4

Mi Pad 5 Pro 5G

Mi Pad 5 Pro

Mi Pad 5

Redmi Pad

