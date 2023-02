OnePlus anticipa quest’oggi alcuni elementi del design di OnePlus 11 Concept, che sarà presentato nel dettaglio durante il Mobile World Congress 2023 di Barcellona. Possiamo infatti apprezzare un paio di immagini che mostrano l’esclusivo “flowing back” del dispositivo che vedremo tra qualche giorno.

I primi dettagli sul misterioso OnePlus 11 Concept

OnePlus 11 è stato presentato sul mercato europeo e globale con l’evento del 7 febbraio, ma le sorprese della casa cinese per questo inizio 2023 non sono ancora finite. Durante il MWC 2023 potremo scoprire OnePlus 11 Concept, un dispositivo che dovrebbe riprendere il prodotto appena lanciato integrando soluzioni più particolari e avveniristiche.

Per ora sappiamo ben poco su ciò che ci aspetta: le immagini iniziano ad anticipare le soluzioni ingegneristiche di OnePlus 11 Concept, evidenziando le condutture blu ghiaccio che attraversano l’intera parte posteriore del telefono, quasi come dei vasi sanguigni. Queste condutture sono alloggiate in un design unibody in vetro “ispirato alla calma di un lago glaciale“, con un modulo fotografico che rimanda a quello visto proprio su OnePlus 11. Si tratterà di un sistema di LED simile a quello visto su Nothing Phone (1)?

Questo è tutto quello che possiamo dirvi e mostrarvi finora. Non ci resta che attendere lunedì 27 febbraio 2023 per conoscere tutti i dettagli del misterioso OnePlus 11 Concept: appuntamento dunque al Mobile World Congress, dove la casa cinese sarà presente con l’intera linea di prodotti. Cosa vi aspettate da questo nuovo smartphone?

In copertina OnePlus 11

Potrebbe interessarti: Recensione OnePlus 11