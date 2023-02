Se state cercando un nuovo smartphone Android di fascia alta e non volete spendere cifre enormi, allora dovreste considerare l’offerta proposta in queste ore da Amazon. Sul noto sito è disponibile OnePlus 10T 5G in sconto al minimo storico nella versione top, quella da 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna: vediamo come approfittarne subito.

Minimo storico per OnePlus 10T 5G 16-256 GB in offerta su Amazon

Volete uno smartphone di fascia alta ma non volete avvicinarvi pericolosamente a quota mille euro? Potete dare una possibilità a OnePlus 10T 5G, un dispositivo dalle ottime specifiche tecniche attualmente in offerta su Amazon con uno sconto di quasi il 30%. Tra le principali caratteristiche dello smartphone della casa cinese possiamo citare il potente SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, affiancato in questa versione in promozione da ben 16 GB di RAM LPDDR5 e da 256 GB di memoria interna UFS 3.1, e il generoso display Fluid AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e vetro Gorilla Glass 5.

OnePlus punta molto anche sul comparto fotografico: oltre alla fotocamera anteriore da 16 MP integrata nello schermo attraverso un piccolo foro, a bordo abbiamo una tripla fotocamera con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP (con OIS e PDAF), ultra-grandangolare da 8 MP e per le macro da 2 MP. Completa la connettività, ad eccezione della porta per il jack audio da 3,5 mm: troviamo 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C.

Lo smartphone offre doppi altoparlanti stereo, lettore d’impronte digitali integrato nel display e una batteria da 4800 mAh compatibile con la ricarica rapida SUPERVOOC Endurance Edition da 150 W: grazie a quest’ultima, viene garantita energia per tutta la giornata in 10 minuti, senza mettere troppo alla frusta la batteria (la casa dichiara una vita utile di 1600 cicli),

OnePlus 10T 5G è stato lanciato a metà agosto al prezzo consigliato di 819 euro per la versione 16-256 GB, ma ora potete acquistarlo in offerta su Amazon nella colorazione Moonstone Black con uno sconto di quasi il 30%, a 608,44 euro. La proposta arriva direttamente da Amazon e può essere sfruttata anche con pagamento rateale. Per procedere con l’acquisto potete seguire il link qui in basso, ma per eventuali indecisioni potete prima consultare la nostra recensione.

Acquista OnePlus 10T 5G 16-256 GB in offerta

Leggi anche: Recensione OnePlus 10T 5G