Se state cercando uno smartphone di fascia media e in queste settimane avevate adocchiato OnePlus Nord CE 2 5G, sappiate che potrebbe essere finalmente arrivato il momento di procedere all’acquisto. Il dispositivo del produttore cinese sta infatti accogliendo in queste ore l’aggiornamento ad Android 13 con la OxygenOS 13, ed è disponibile in offerta su Amazon.

Offerta e aggiornamento per OnePlus Nord CE 2 5G

La fascia media Android è popolata da una grande quantità di smartphone di vari marchi, e OnePlus ha tra i suoi maggiori esponenti il Nord CE 2 5G, un prodotto dal prezzo contenuto che cerca di farsi spazio puntando su connettività di quinta generazione, ricarica rapida e non solo.

OnePlus Nord CE 2 5G offre un display AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz, certificazione HDR10+ e lettore d’impronte digitali integrato. Il suo cuore è costituito dal SoC Mediatek Dimensity 900 octa-core, al fianco del quale prendono posto 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile con microSD fino a 1 TB). A livello di connettività troviamo 5G SA/NSA, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta USB Type-C e persino la porta per il jack da 3,5 mm, ormai sempre più difficile da scovare.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone mette a disposizione una singola fotocamera anteriore da 16 MP, integrata nello schermo tramite un piccolo foto decentrato, e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP. La batteria è da 4500 mAh e supporta la ricarica rapida SUPERVOOC da 65 W, capace di far tornare al 100% in 32 minuti e di garantire l’autonomia di un giorno in 15 minuti.

Il dispositivo sta iniziando proprio in queste ore a ricevere l’aggiornamento ad Android 13 con la OxygenOS 13, e dunque potrebbe essere il momento giusto per acquistarlo. Lanciato al prezzo consigliato di 359 euro, è ora disponibile in offerta su Amazon nella colorazione Grey Mirror con uno sconto di più di 100 euro, a 249 euro (venduto e spedito da Amazon stessa). Per approfittarne non dovete fare altro che seguire il link qui in basso prima che la promozione o le scorte terminino. Per indecisioni potete fare riferimento alla nostra recensione.

