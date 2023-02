Annunciato al lancio di Google Pixel Watch e con un arrivo previsto entro la fine di quest’inverno, il rilevamento di cadute potrebbe essere vicino al rilascio per lo smartwatch di Mountain View, che nel frattempo vede il ritorno di una funzionalità presente inizialmente ma che nelle ultime settimane era stata rimossa.

Stiamo parlando del rilevamento dei livelli di ossigeno nel sangue, che ha fatto il suo ritorno tra i dati dell’app di Fitbit presente su Google Pixel Watch. Il grafico mostra il cambiamento dei livello di ossigeno nel sangue durante il sonno notturno, con il colore verde che indica variazioni nella norma e il colore arancione che potrebbe indicare problemi respiratori.

Per fare ciò Google Pixel Watch utilizza i sensori infrarossi, che illuminando il polso e i vasi sanguigni durante l’utilizzo fanno una stima dei livelli di ossigeno del sangue. Il grafico ha fatto il suo ritorno nelle scorse ore, con tutti i dati delle ultime settimane presenti. Non è chiaro se l’assenza sia stata dovuta ad un problema server dell’app di Fitbit, ma in ogni caso è ora nuovamente funzionante.

Il rilevamento di cadute potrebbe arrivare presto su Google Pixel Watch

Analizzando l’APK dell’ultima versione della companion app di Google Pixel Watch, il famoso portale 9to5Google ha trovato diversi riferimenti al rilevamento di cadute e a come questa funzione dovrebbe funzionare, con un avviso che informa anche che non tutte le cadute potrebbero essere rilevate e che attività fisiche intensive potrebbero far scattare la notifica.

Il rilevamento si articolerà in tre diverse fasi distinte:

Lo smartwatch comincerà a vibrare circa 30 secondi dopo il rilevamento di una caduta, facendo suonare un allarme per constatare se si ha bisogno di aiuto.

Se non si risponde alla notifica, Pixel Watch contatterà in automatico i numeri di emergenza.

Durante la chiamata d’emergenza verrà inviato un messaggio automatico con la richiesta di aiuto e le coordinate della posizione.

Il messaggio inviato sarà il seguente:

“You are being contacted by an automated emergency voice service on behalf of a caller. The caller’s watch detected a possible fall, and they were unresponsive. Please send help. Their location is 12.039578 degrees latitude, -121.947872 degrees longitude. This message will repeat 3 times.”

Il rilevamento di cadute funzionerà usando i sensori di movimento di Google Pixel Watch e il lancio è inizialmente previsto in Australia, Canada, Stati Uniti, Francia, Irlanda, Germania, Giappone e Taiwan. Le tempistiche di rilascio non sono ancora state rese note, ma considerando che la funzione è stata testata nelle scorse settimane su un numero esiguo di dispositivi è possibile che l’arrivo sia ormai imminente, anche se per l’Italia dobbiamo ancora attendere un po’.

