Durante una conferenza stampa tenutasi in Malesia la scorsa settimana, il capo della divisione mobile di Samsung Roh Tae-moon ha accennato alla possibilità che la società possa collaborare con aziende globali per sviluppare nuove tecnologie basate sull’intelligenza artificiale da integrare nei suoi smartphone.

Secondo quanto riportato da The Investor, Roh avrebbe affermato che i servizi di intelligenza artificiale su larga scala promuoveranno lo sviluppo della tecnologia mobile, citando come esempio il chiacchierato ChatGPT di OpenAI che utilizza modelli di linguaggio avanzati per rispondere a domande e risolvere problemi in modo conversazionale e naturale.

Samsung integra già un’intelligenza artificiale conversazionale nei suoi dispositivi mobili tramite Bixby, tuttavia non è all’avanguardia come ChatGPT.

Samsung apre alle collaborazioni per sviluppare l’IA nei suoi prodotti

Secondo quanto riferito Samsung sarebbe aperta alla collaborazione con varie aziende globali per sviluppare la sua intelligenza artificiale, tuttavia il portavoce della società ha affermato che Samsung non ha discusso sul lancio di servizi mobili basati su ChatGPT.

Nello scenario attuale che vede ChatGPT che sempre più chiacchierato e Google impegnata a sviluppare la propria intelligenza artificiale conversazionale chiamata Bard, probabilmente Samsung vuole trovare dei partner per sviluppare o implementare strumenti simili sui suoi dispositivi mobili e probabilmente anche in altri dei suoi prodotti.

