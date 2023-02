HONOR annuncia l’arrivo in Italia del suo nuovo smartphone Android, presentato ufficialmente solo qualche giorno fa. Parliamo di HONOR X8a, un dispositivo versatile che promette un design accattivante, un ampio display e solide capacità fotografiche a un prezzo accessibile. Andiamo insieme a scoprirlo più da vicino insieme al prezzo per il mercato italiano, che riserva una bella sorpresa.

HONOR X8a ufficiale anche in Italia

HONOR X8a è uno smartphone sottile e leggero, con un design piatto e un rivestimento liscio e scintillante (soprattutto nelle colorazioni più vivaci). Frontalmente offre uno schermo FullView Display da 6,7 pollici con rapporto schermo-corpo superiore al 93,6%, che copre quasi tutto lo spazio a disposizione: il pannello è dotato della tecnologia HONOR Display Color Calibration, che regola la temperatura del colore fotogramma per fotogramma, migliorando l’esperienza visiva con colori più realistici, ma anche della certificazione TÜV Rheinland, ideale per chi ci passa tante ore davanti. La frequenza di aggiornamento arriva fino a 90 Hz, mentre la risoluzione è Full-HD+.

Il comparto fotografico vede la presenza di una tripla fotocamera con sensore principale da 100 MP (il più alto numero di MP per la serie X di HONOR), affiancato da un sensore Wide & Depth da 5 MP per scatti grandangolari e profondità e da uno da 2 MP per le macro. Per selfie e videochiamate c’è una fotocamera da 16 MP integrata in un piccolo foro nello schermo. Grazie all’Intelligenza Artificiale che ottimizza le immagini, HONOR X8a promette foto nitide con maggiore facilità in oltre 20 situazioni.

La batteria è da 4500 mAh e garantisce, secondo HONOR, fino a 13 ore di streaming musicale, 13,5 ore di riproduzione video, 11 ore di navigazione o 16 ore di visualizzazione dei social media. Lato software abbiamo la MagicUI 6.1 basata su Android 12 con una serie di funzioni smart, tra le quali HONOR Share per il trasferimento rapido di file tra dispositivi.

Ecco la scheda tecnica completa di HONOR X8a:

display LCD LTPS FullView da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ (2388 x 1080 pixel) con refresh rate fino a 90 Hz e fino a 16,7 milioni di colori

SoC MediaTek Helio G88 octa-core con GPU Mali-G52 MC2

6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 100 MP (f/1.9), ultra-grandangolare e per la profondità da 5 MP (f/2.2) e macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.45)

connettività 4G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, porta USB Type-C

batteria da 4500 mAh con ricarica cablata da 22,5 W

sistema operativo MagicUI 6.1 basato su Android 12

dimensioni: 162,9 x 74,5 x 7,48 mm, peso di 179 g

Prezzo e uscita di HONOR X8a

HONOR X8a è già disponibile all’acquisto sul sito ufficiale HiHonor in bundle con le cuffie HONOR Earbuds 2 Lite al prezzo consigliato di 269,90 euro, con spedizione gratuita. Tre le colorazioni tra cui scegliere: alla più classica versione Midnight Black si aggiungono le più vivaci Cyan Lake e Titanium Silver. Se siete interessati potete seguire il link qui sotto. Successivamente arriverà anche presso i principali rivenditori.

