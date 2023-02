Recentemente è emerso che gli smartphone Samsung Galaxy S23 sono in grado di alimentarsi escludendo la batteria tramite un’impostazione scovata nel menù Game Booster che permette agli utenti di “mettere in pausa l’alimentazione USB”, alimentando lo smartphone direttamente dal caricabatterie.

Ora sembra che Samsung stia implementando questa funzionalità anche su altri dispositivi Galaxy tramite un aggiornamento dell’app Samsung Game Launcher.

L’alimentazione che bypassa la batteria non sembra esclusiva dei Samsung Galaxy S23

Secondo quanto riferito da SamMobiles, alcuni dispositivi Samsung meno recenti come la serie Galaxy S22 e la serie Galaxy Z Fold hanno iniziato a ricevere la funzionalità. Samsung non ha chiarito quali dispositivi sono ufficialmente supportati, ma al momento sembra che sempre più dispositivi stiano ottenendo questa novità.

Questo suggerisce che la funzionalità non è esclusiva della serie Samsung Galaxy S23, ma attualmente la relativa implementazione sembra essere non pianificata, in quanto alcuni dispositivi hanno ricevuto la novità mentre altri no, inoltre sembra che l’implementazione dipenda anche dalla regione dei dispositivi.

Gli smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold4, Z Fold3 e Z Fold2 e i dispositivi Samsung Galaxy S22 e Galaxy A73 5G attualmente supportano la funzionalità, ma potrebbe essere necessario un caricabatterie Samsung Power Delivery (PD) da 45 W, inoltre la carica della batteria non deve essere inferiore al 20%.

Per verificare se la funzionalità è disponibile per i vostri dispositivi Samsung basta aggiornare l’app Samsung Game Launcher alla versione 5.0.03.0. e cercare l’opzione per mettere in pausa l’alimentazione USB nel menu Game Booster.

Leggi anche: Migliori smartphone Samsung, la classifica di Febbraio 2023