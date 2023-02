Samsung Galaxy A34 è sempre più vicino alla presentazione ufficiale, ma per il momento dobbiamo affidarci ancora alle indiscrezioni: proprio in queste ore sono saltati fuori nuovi dettagli sullo smartphone di fascia media, che sono in parte contraddittori rispetto a quelli spuntati solo un paio di giorni fa. Andiamo a scoprire le ultime sulle specifiche tecniche di Galaxy A34.

Questo dovrebbe essere Samsung Galaxy A34

Sabato abbiamo scoperto più da vicino lo smartphone in arrivo insieme al fratello maggiore Galaxy A54, con tanto di scheda tecnica completa e immagini con le varie colorazioni. La data di presentazione ancora non c’è, purtroppo, ma Samsung dovrebbe rimanere fedele allo scorso anno e proporlo nel mese di marzo. Nell’attesa, è spuntato un nuovo leak firmato Yogesh Brar che prova a svelare le specifiche tecniche complete dello smartphone, che in parte divergono da quelle che abbiamo visto solo qualche ora fa.

Secondo quanto trapelato, Samsung Galaxy A34 potrà contare su uno schermo Super AMOLED da 6,6 pollici a risoluzione Full-HD+, con supporto al refresh rate fino a 120 Hz. Il cuore non dovrebbe però essere costituito dal SoC MediaTek Dimensity 1080: si resta in casa MediaTek, ma con il chipset Dimensity 900, affiancato da 6 o 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna (a seconda della versione).

“Confermato” il comparto fotografico, che dovrebbe essere composto da una tripla fotocamera posteriore e da un sensore selfie da 13 MP: sul retro dovremmo trovare un sensore principale da 48 MP con stabilizzazione ottica (OIS), un sensore per scatti ultra-grandangolari da 8 MP e uno per le macro da 5 MP. Il precedente rumor parlava di connettività Wi-Fi 5, ma le ultime suggeriscono il passaggio al Wi-Fi 6, il che è una buona notizia. Per il resto dovremmo avere certificazione IP67 contro acqua e polvere, una generosa batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 25 W (con cavo) e, ovviamente, Android 13 con la One UI (non è specificata la versione, ma speriamo direttamente 5.1).

Samsung Galaxy A34 5G – 6.6" FHD+ sAMOLED, 120Hz

– MediaTek Dimensity 900 SoC

– 6/8GB RAM

– 128/256GB storage

– Rear Cam: 48MP (OIS) + 8MP (UW) + 5MP (macro)

– Front Cam: 13MP

– Android 13, OneUI

– WiFi6

– IP67 rating

– 5,000mAh battery, 25W charging — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) February 13, 2023

Samsung Galaxy A34 dovrebbe essere proposto nelle colorazioni piuttosto “classiche” Awesome White e Awesome Graphite, ma anche nelle più vivaci e originali Awesome Lime e Awesome Violet. Il prezzo non dovrebbe essere particolarmente basso e restare tra i 400 e i 500 euro in base alle configurazioni (cifre un po’ più alte del predecessore). Ormai sappiamo quasi tutto sul prossimo smartphone di fascia media, ma nelle prossime settimane potrebbero spuntare ulteriori dettagli: continuate a seguirci per saperne di più in attesa della presentazione ufficiale.

