Secondo le ultime indiscrezioni OnePlus Nord 3 sarebbe in fase di test in vista del lancio ufficiale. Oggi sono trapelate le presunte specifiche principali di questo smartphone non ancora annunciato da OnePlus. Ecco cosa possiamo aspettarci.

Spuntano le presunte specifiche chiave di OnePlus Nord 3

Secondo quanto riferito da Gadgetsdata tramite un post su Twitter, il prossimo smartphone OnePlus Nord 3 adotterebbe un display AMOLED da 6,5 ​​pollici FHD+ con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, tuttavia il post smentisce le voci di corridoio secondo le quali il dispositivo offrirebbe un display 1,5K.

Stando a quanto riportato OnePlus Nord 3 sarebbe trainato da un chipset MediaTek Dimensity 8100 Max oppure 8200, ma non c’è menzione del quantitativo di RAM e dello spazio di archiviazione.

L’apparentemente rispettabile comparto fotografico includerebbe un sensore principale da 50 MP con OIS e una fotocamera secondaria da 8 MP, probabilmente ultrawide, oltre a un terzo obiettivo a bassa risoluzione, mentre frontalmente sarebbe presente una fotocamera da 32 MP.

Infine OnePlus Nord 3 sarebbe alimentato da una batteria da 4.500 o 5.000 mAh e supporterebbe la ricarica da 100 W.

Ultimamente si vocifera anche di OnePlus Nord CE 3 che sembra prossimo al debutto, visto che sono recentemente trapelate le sue specifiche tecniche.

