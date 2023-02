OnePlus 11 è disponibile in preordine sull’e-shop dell’azienda e grazie all’offerta di lancio dedicata a coloro che desiderano preordinarlo potete portarvi a casa anche un dispositivo aggiuntivo a scelta in modo totalmente gratuito. Il nuovo smartphone Android è stato presentato ufficialmente per il mercato europeo e globale solo qualche giorno fa, a distanza di un mesetto dall’evento cinese di inizio gennaio.

OnePlus 11 in preordine con dispositivi in omaggio

OnePlus 11 è il flagship del produttore cinese per questa prima parte dell’anno e punta tutto su specifiche tecniche di alto livello proposte a un prezzo da “top di gamma di qualche anno fa”. I più recenti modelli di punta lanciati dalle varie aziende hanno raggiunto prezzi sopra i 1000 euro (incluso l’ultimo arrivato, Samsung Galaxy S23 Ultra), ma OnePlus ha preferito restare su un prezzo più competitivo, seppur da fascia alta.

Lo smartphone mette a disposizione un display AMOLED LTPO 3.0 da 6,7 pollici a risoluzione QHD+, con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz, e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm, punta di diamante del produttore californiano. Al fianco di quest’ultimo trovano spazio 8 o 16 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna (UFS 3.1 o 4.0 in base alla capienza). Oltre alla fotocamera anteriore da 16 MP integrata tramite foro nello schermo, a bordo è disponibile una tripla fotocamera con sensore principale Sony IMX890 da 50 MP (con PDAF e OIS), sensore ultra-grandangolare da 48 MP (Sony IMX581) e teleobiettivo da 32 MP (con zoom ottico 2x).

Completa la connettività, a esclusione della porta per il jack audio da 3,5 mm: abbiamo 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS dual band e porta USB Type-C per il trasferimento di dati e la ricarica. A proposito di quest’ultima, la batteria di OnePlus 11 è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida SuperVOOC da 100 W (con cavo). Lo smartphone viene lanciato con OxygenOS 13, basata su Android 13, e il produttore promette quattro aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Durante l’evento di lancio, OnePlus ha anche presentato le OnePlus Buds Pro 2, cuffie true wireless prodotte in collaborazione con Dynaudio. Sono dotate di due altoparlanti polimerici a cristalli liquidi (woofer da 11 mm e tweeter da 6 mm), di 3 microfoni per il sistema di cancellazione attiva del rumore e supportano l’audio spaziale di Google e la funzione Fast Pair di Android. Promettono fino a 39 ore di utilizzo grazie alle ricariche della custodia. Sono state lanciate al prezzo consigliato di 179 euro, ma potete averle in regalo con il preordine di OnePlus 11.

Potete infatti acquistare OnePlus 11 in preordine sull’e-shop ufficiale con le cuffie OnePlus Buds Pro 2 incluse nel prezzo di 849 euro (versione 8-128 GB) o 919 euro (versione 16-256 GB); in alternativa alle cuffie, potete scegliere di ricevere in regalo l’altoparlante OnePlus X Bang & Olufsen Collaboration A1 Speaker dal valore di 299 euro. Potete approfittarne seguendo il link qui in basso: la consegna è prevista a partire dal 21 febbraio 2023 sia per la versione Titan Black sia per quella Eternal Green.

