Non si sa ancora quando verrà ufficialmente lanciato sui mercati internazionali il nuovo pieghevole a conchiglia di OPPO, Find N2 Flip, stando alle ultime indiscrezioni l’occasione potrebbe presentarsi durante il Mobile World Congress 2023 di Barcellona, fissato per fine mese.

Del dispositivo conosciamo già alcune presunte caratteristiche tecniche (basandoci sulla versione per il mercato cinese che potrebbe differire poco dalla nostra) e abbiamo anche fatto un breve confronto con il suo concorrente principale Samsung Galaxy Z Flip4; che differenze ci saranno in termini di prezzo?

Questo potrebbe essere il prezzo europeo di OPPO Find N2 Flip

Stando a quanto riportano i colleghi di Appuals, le loro fonti avrebbero indicato un costo compreso tra 1.100 e 1.200 euro per l’Oppo Find N2 Flip in Europa, la cui unica variante disponibile dovrebbe essere quella con 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna.

Volendo fare un confronto con il prezzo del mercato cinese (convertito in euro) si parla di circa 400 euro di differenza; nulla di strano considerando che sappiamo fin troppo bene come non debbano essere minimamente presi in considerazione i prezzi degli smartphone in Cina che, per forza di cose, subiscono diversi rincari per essere commercializzati nel resto del mondo.

Dello smartphone, come dicevamo, abbiamo già le idee abbastanza chiare, al netto di qualche possibile cambiamento di poco conto ci si aspetta un pieghevole animato dal processore MediaTek Dimensity 9000+ che vanta un’architettura octa core composta da una CPU Cortex X2 a 3,2 GHz, tre CPU Cortex A710 a 3,2 GHz e quattro CPU Cortex A510 in esecuzione a 1,8 GHz, il tutto coadiuvato da una GPU Mali G710 MC10; un display interno AMOLED da 6,8 pollici (con risoluzione 1080 x 2520 con una frequenza di aggiornamento di 120Hz) e un display esterno da 3,26 pollici 60Hz.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone dovrebbe essere equipaggiato con un sensore principale Sony IMX890 da 50 MP e una fotocamera grandangolare da 8 MP, internamente invece dovrebbe essere presente una fotocamera frontale da 32 MP. Per quanto riguarda la batteria, il dispositivo dovrebbe vantare un modulo da 4.300 mAh, con ricarica rapida da 44 W cablata grazie alla tecnologia proprietaria SuperVOOC.

Insomma, non ci resta che attendere ancora un po’ per scoprire se caratteristiche e prezzi trapelati verranno confermati o smentiti, staremo a vedere.

Potrebbe interessarti anche: Ecco le immagini ufficiali della versione globale di OPPO Find N2 Flip