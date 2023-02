Sembra che Google stia lavorando ad alcuni miglioramenti per il browser proprietario Chrome, nello specifico per quanto riguarda la funzionalità picture in picture; nell’ultima versione beta disponibile di Chrome infatti, la 111, ci sono tracce di una nuova funzione in prova che permetterebbe di espandere le potenzialità della funzione sopra citata, rendendola molto più utile. Scopriamo di più.

In futuro il picture in picture di Chrome potrebbe non essere limitato solo alla riproduzione video

La funzione picture in picture di Chrome è disponibile già da tempo e ci consente di rimpicciolire un video posizionandolo in una finestra flottante, dandoci modo di spostarlo a nostro piacimento sul desktop; per accedere alla funzione è sufficiente fare un click con il tasto destro sul video di nostro interesse (oppure due click come nel caso di YouTube e altre piattaforme) e scegliere la voce corrispondente nel menù a comparsa, come potete vedere nell’immagine sotto.

Attualmente la funzionalità è limitata a questo ma, stando a quanto presente nella versione Chrome Beta 111, sembra che in futuro le potenzialità del picture in picture verranno aumentate, consentendo agli utenti di visualizzare praticamente qualsiasi contenuto web in una finestra mobile e non più solo i video.

Google riporta alcuni esempi, sulla pagina di Chrome dedicata agli sviluppatori, della funzione chiamata Document Picture-in-Picture nella quale però vengono mostrate nuove funzioni limitate sempre alla riproduzione video, come per esempio lettori video con un’interfaccia utente personalizzata e mini player per le videoconferenze. Ciò che però risulta interessante è l’eventuale possibilità di utilizzare qualsiasi contenuto HTML con il picture in picture, ci sarebbero infatti diversi siti web che offrono per esempio la possibilità di avere in finestra flottante un blocco note, una lista di attività, una playlist musicale e altro.

C’è comunque ancora tempo prima che tale nuova funzionalità venga ampiamente distribuita, stando infatti al tracker dello stato della piattaforma, Document Picture-in-Picture verrà testato fino a Chrome 115 (teoricamente previsto per l’estate); qualora però foste intenzionati a provare con mano la nuova funzione, per quanto attualmente limitata, dovrete solo attivare il seguente flag chrome://flags/#document-picture-in-picture-api.

