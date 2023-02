San Valentino è ormai dietro l’angolo e molti sono ancora alla ricerca di un regalo che possa dimostrarsi utile. Non solo rose e cioccolatini, soprattutto se vivete con la vostra dolce metà e volete un regalo che possa dimostrarsi più utile nella vita di tutti i gironi. La tecnologia non sarà forse la scelta più romantica ma è ricca di offerte pronte a semplificarci la vita e a lasciarci più tempo libero da trascorrere con le persone che amiamo.

Per aiutarvi con le vostre scelte, abbiamo dunque pensato di selezionare cinque prodotti che possono rappresentare dei validi aiuti in casa, così da lasciarvi più tempo libero e liberarvi dalla frenesia della vita moderna. Li abbiamo messi rigorosamente in ordine di prezzo, dal più economico al più costoso, anche se ovviamente con un budget maggiore potrete fare regali più importanti.

Amazon Fire TV Stick 4K

I mesi invernali sono solitamente i più indicati per chi ama guardare film e serie TV. Con una soluzione come Fire TV Stick 4K potete guardare i contenuti provenienti dai vostri servizi di streaming preferiti comodamente seduti sul divano di casa vostra, sia che si tratti di una commedia romantica, ideale per la sera di San Valentino, che della nuova stagione della vostra serie TV preferita.

Si collega alla porta HDMI della vostra TV e si alimenta con un cavetto USB. Ovviamente dà il meglio di sé con una TV 4K, visto che è in grado di riprodurre anche questo genere di contenuti. Il telecomando dispone di una serie di pulsanti dedicati per avviare i principali servizi di streaming ma anche di un tasto per avviare Alexa, l’assistente virtuale di Amazon. In questo modo potrete anche gestire i dispositivi connessi come luci, condizionatori e molto altro.

È un regalo ancora più conveniente in questo periodo, grazie agli sconti per San Valentino, che vi permettono di portarvi a casa il dispositivo a soli 34,99 euro su Amazon.

Kindle 2022

Se il vostro lui o la vostra lei non rinuncia al piacere della lettura, ecco un’idea regalo adatta: Kindle 2022 (qui la nostra recensione). È il modello base della gamma di ebook reader di Amazon ma è decisamente completo, con un ottimo schermo e con l’illuminazione frontale, per leggere a letto e in qualsiasi altra condizione.

Su Amazon lo trovate a partire da 89,99 euro, prezzo riferito alla versione con pubblicità ma aggiungendo 10 euro potete sempre farla sparire.

Amazfit GTS 4

Se vi piace lo sport, o se volete poter visualizzare le notifiche anche quando il telefono è in tasca, Amazfit GTS 4 (qui la nostra recensione) è il regalo perfetto, con le sue forme discrete e un design moderno. Disponibile in diverse colorazioni, per soddisfare i gusti di lui e di lei, misura il battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue e dispone di un ricevitore GPS per tracciare le attività sportive, ottimo se vi piace allenarvi in compagnia.

Lo trovate su Amazon a partire da poco meno di 160 euro, prezzo che varia in funzione del colore scelto.

Proscenic T31

Quando pensate a San Valentino, e a un regalo romantico, una friggitrice as aria non è forse il primo regalo nella vostra lista ma se vi piace cucinare allora l’idea non è davvero niente male. Proscenic T31 è una friggitrice ad aria completa, ideale per cuocere il pollo e le patatine, mantenendole tenere dentro e croccanti fuori, ma anche per preparare delle ricette gustose e sfiziose. Potete farvi aiutare dall’applicazione, da installare sul vostro smartphone, così da trovare nuove idee per variare l’alimentazione quotidiana.

È in offerta su Amazon a 198 euro, anche se fino al 10 febbraio è attivo un codice sconto da 25 euro per un ottimo risparmio.

DreameBot D10s Plus

Un aspirapolvere robot potrebbe sembrare un regalo poco romantico, ma se lo guardate dal verso giusto capirete che si tratta di un aiuto indispensabile in casa, per ridurre il tempo impiegato nelle pulizie domestiche e lasciarvi più tempo libero per le vostre passioni o per stare con chi amate.

DreameBot D10s Plus è uno dei modelli più recenti del brand ed è completamente autonomo per quanto riguarda la pulizia. Dispone di un sistema di navigazione evoluto che riconosce gli ostacoli imprevisti e li evita senza interrompersi, e di una base di svuotamento per raccogliere lo sporco aspirato durante le pulizie. Dovrete solo ricordarvi di cambiare il sacchetto ogni 1-2 mesi e lasciare che D10s Plus tenga pulita la vostra casa, sia quando ci siete che quando siete al lavoro.

Lo trovate su Amazon a 569 euro ma sarà sicuramente uno dei regali che più apprezzerete, anche se sarete voi a farlo.