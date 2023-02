Android può contare sul supporto a Context Hub Runtime Environment (o CHRE) e, a quanto pare, Google sfrutta tale soluzione per rendere più veloce Fast Pair su OnePlus 11, nuovo modello di punta dell’offerta del popolare produttore cinese.

Lanciato ieri anche nel nostro Paese, OnePlus 11 è uno smartphone premium di tutto rispetto, forte di alcune caratteristiche da primo della classe, come il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, il display AMOLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz, fino a 16 GB di RAM LPDDR5X, una tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Hasselblad e con un sensore primario Sony IMX890 da 50 megapixel, una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 100 W.

Una chicca per gli utenti di OnePlus 11

Su OnePlus 11 Android utilizza CHRE per Fast Pair con “maggiore reattività” durante la configurazione di nuove cuffie Bluetooth e ciò aiuta a preparare le informazioni per l’Application Processor mentre è inattivo, quindi è pronto quasi istantaneamente quando se ne ha bisogno.

L’Application Processor è un’unità centrale che ha il compito di gestire tutte le applicazioni sul telefono e, date le sue dimensioni, richiede una notevole carica della batteria per funzionare. I processori più piccoli possono gestire attività semplici in modo molto più efficiente ed è proprio qui che entra in gioco CHRE, in quanto si tratta di una tecnologia open source che consente di usare in modo efficiente i processori più piccoli degli smartphone Android, in modo tale che possano eseguire attività semplici senza un impatto notevole sulla durata della batteria.

Il team di Google ha dichiarato di augurarsi che anche altri produttori possano presto decidere di seguire l’esempio di OnePlus 11 e integrare il supporto per CHRE nei propri device e ciò in quanto tale tecnologia potrebbe essere sfruttata per migliorare anche altre funzionalità, come ad esempio quelle relative al sistema di condivisione nelle vicinanze di Android.