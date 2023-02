Google Pixel Watch si aggiorna con le patch di sicurezza di febbraio 2023

Il lancio di Google Pixel Watch ha dato una scossa al settore degli smartwatch basati su Wear OS e ciò non soltanto per le caratteristiche di questo modello ma anche perché il colosso di Mountain View con tale device ha dimostrato di avere interesse per una fetta di mercato che è al momento letteralmente dominata da Apple.

Come da tradizione per i prodotti di Google, anche il primo smartwatch dell’azienda può contare su un supporto software garantito e continuo e così nelle scorse ore ha ricevuto un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza mensili di febbraio.

Per Google Pixel Watch è arrivato il momento di aggiornarsi

Il nuovo update rilasciato dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View per Google Pixel Watch porta con sé le patch di sicurezza di febbraio 2023 e il software arriva alla versione RWD9.220429.075 (build per il modello internazionale) o RWD9.220429.075.J1 (build per il modello venduto in Giappone e a Taiwan).

Stando a quanto è possibile apprendere dal changelog ufficiale (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) non vi sono altre novità per gli utenti (“The February 2023 software update includes the latest security patches for Pixel Watch users”).

In sostanza, nessuna modifica a livello di interfaccia né nuove funzionalità anche se potrebbe essere stata inclusa la risoluzione di qualche piccolo bug riscontrato dagli utenti nelle precedenti release.

Google precisa che l’aggiornamento è già in fase di rilascio ma potrebbe essere necessaria anche una settimana prima che raggiunga tutti i modelli sul mercato.

Come effettuare l’update

Per procedere all’aggiornamento è necessario accertarsi che lo smartwatch sia collegato al caricabatterie, abbia una durata della batteria superiore al 50% e sia connesso al Wi-Fi.