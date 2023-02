OnePlus 11R non dovrebbe essere solo una mera versione ridotta di OnePlus 11, poiché potrebbe offrire caratteristiche come il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 e la ricarica rapida SuperVOOC da 100 W.

Anche se OnePlus 11R è appena stato ufficializzato da OnePlus, il team di XDA ha già estratto tutti i suoi sfondi per renderli disponibili al download, in modo da poterli applicare su qualsiasi smartphone Android.

Ecco tutti i nuovi sfondi statici e animati di OnePlus 11R

A seguire potete vedere le anteprime a bassa risoluzione dei nuovi sfondi statici e animati di OnePlus 11R, tuttavia è consigliato scaricarli a piena risoluzione utilizzando il link che trovate a fine articolo.

Sfondi statici OnePlus 11R

Sfondo animato OnePlus 11R

Se gli sfondi di OnePlus 11R sono di vostro gradimento potete scaricarli a piena risoluzione utilizzando il link che trovate a seguire, tenendo presente che per gli sfondi animati potrebbe essere necessaria un’app di terze parti.

Scarica gli sfondi statici e animati di OnePlus 11R

