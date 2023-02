Google ha lanciato Android 13 su smartphone e tablet nell’agosto del 2022, ma l’azienda è stata lenta a implementarlo su Android TV. Google ha annunciato tecnicamente il lancio formale di Android 13 per Android TV alla fine del 2022, ma finora non era disponibile nemmeno per il kit per sviluppatori ADT-3. Ora Android 13 è finalmente arrivato su Android TV e Google TV, ma in forma molto limitata.

Google annuncia Android TV 13 per ADT-3

Con un silente aggiornamento di una pagina per sviluppatori Google ha annunciato ufficialmente Android 13 su ADT-3. A partire dal 1° febbraio l’aggiornamento è disponibile per il download per chiunque disponga di un kit per sviluppatori ADT-3. L’aggiornamento non è dunque attualmente disponibile per Google Chromecast, NVIDIA Shield o qualsiasi altro dispositivo popolare con sistema operativo Android TV.

In generale gli aggiornamenti del sistema Android TV non sono fondamentali per l’esperienza offerta all’utente finale, poiché la maggior parte degli aggiornamenti delle funzionalità viene fornita tramite aggiornamenti delle singole app.

L’aggiornamento del sistema operativo Android TV consiste principalmente in miglioramenti dietro le quinte, come il passaggio allo standard HDMI, la gestione degli input, l’audio, nuove funzionalità di accessibilità e altro ancora.

