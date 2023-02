Dopo aver svelato la serie di smartphone Samsung Galaxy S23, il colosso sudcoreano sta tornando a dedicarsi agli aggiornamenti software.

La società ha iniziato a implementare le icone delle app dinamiche per le app proprietarie l’anno scorso, ma non tutte sono state aggiornate ancora con il nuovo linguaggio di progettazione Material You di Google.

Dopo aver rilasciato la patch di sicurezza di febbraio 2023 per la serie Galaxy Note 20, ora l’azienda ha rilasciato un’icona in stile Material You per l’app Samsung Galaxy Store.

L’app Samsung Galaxy Store ottiene una nuova icona in stile Material You

Oggi Samsung ha iniziato a lanciare un nuovo aggiornamento per Galaxy Store che introduce la nuova icona dell’app dinamica che cambia il suo colore rosa originale in uno ispirato al tema dello sfondo dello smartphone.

Alcuni utenti hanno iniziato a riceverla con l’aggiornamento alla versione 6.6.09.62 dell’app, mentre altri che non avevano ancora ricevuto l’aggiornamento hanno provato a impostare la data di sistema al 7 febbraio 2023 e il trucco ha funzionato.

Si spera che Samsung aggiornerà quanto prima tutte le sue app stock, anche quelle non preinstallate sui suoi dispositivi mobili, in modo da conferire un aspetto coerente all’intera interfaccia utente. Nel caso il nuovo design non dovesse piacervi potete disabilitarlo dalle impostazioni.

