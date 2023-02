HONOR oggi lancia nel Vecchio Continente il suo nuovo smartphone di fascia media HONOR X7a che punta a offrire principalmente una generosa autonomia grazie a una batteria da 5330 mAh e la sua modalità Smart Power Saving.

La società promette fino a 19 ore consecutive di riproduzione video in streaming e fino a 26 ore di streaming musicale, inoltre l’azienda dichiara che la ricarica rapida da 22,5 W consente di ottenere autonomia sufficiente per tre ore di streaming video in soli 10 minuti.

HONOR prevede che dopo tre anni di utilizzo la batteria dovrebbe essere ancora in grado di trattenere l’80% della sua capacità di accumulo iniziale.

HONOR X7a approda in Europa con batteria da 5330 mAh

A parte la batteria, per il resto HONOR X7a è uno smartphone piuttosto comune in quanto offre uno schermo IPS FullView da 6,74 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, ma con risoluzione HD+ che appare superata nel 2023.

Il dispositivo è trainato dal chipset octacore MediaTek MT6765H che può contare su 4 GB di RAM e 128 GB di memoria per l’archiviazione.

Il modulo fotografico posteriore è composto da un sensore principale da 50 MP (f/1.8), un obiettivo grandangolare da 5 MP (f/2.2), un sensore di profondità da 2 MP e un sensore macro da 2 MP, mentre la fotocamera frontale è da 8 MP (f/2.0).

HONOR X7a include connettività Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.1 ed esegue l’interfaccia Magic UI 6.1 basata su Android 12. Lo spessore del dispositivo è di 8,27 mm, mentre il suo peso ammonta a 196 grammi.

HONOR X7a è attualmente disponibile in Francia nelle due varianti di colore Titanium Silver e Midnight Black a un prezzo di lancio di 239,90 euro.

