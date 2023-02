Continuano gli approfondimenti dedicati alle principali funzionalità degli smartphone della serie Samsung Galaxy S23, presentati ufficialmente dal colosso coreano alcuni giorni fa e divenuti rapidamente i telefoni più desiderati di questa prima parte del 2023.

Così com’è avvenuto per le precedenti generazioni della serie top di gamma di Samsung, anche quest’ultima non supporta una delle funzionalità più interessanti di Android: ci riferiamo a quella dei seamless updates.

Si tratta di una funzione introdotta da Google nel 2016 e che consente ad Android di installare gli aggiornamenti in background per poi essere applicati in un successivo riavvio del device. In genere questo sistema è più lento di un normale processo di aggiornamento ma fornisce un livello di sicurezza più elevato, in quanto le partizioni A/B possono essere ripristinate nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto.

Ancora una grave lacuna per la serie Samsung Galaxy S23

E così per il sesto anno il colosso coreano ha deciso di non implementare il supporto a tale funzionalità di Android e a questo punto probabilmente sono in pochi ad essere stupiti per la sua assenza nella nuova serie top di gamma dell’azienda: è piuttosto evidente, infatti, che Samsung non abbia alcuna intenzione di adottare il sistema dei seamless updates.

Alla base della decisione del produttore vi è probabilmente l’importante quantitativo di memoria di archiviazione richiesto da tale funzionalità ma, dato che Samsung sta via via eliminando le versioni con 128 GB, per partire da 256 GB, potrebbe essere un problema di facile soluzione.

Peraltro, l’interfaccia personalizzata di Samsung non è particolarmente leggera (occupa decine di GB) e, pertanto, quello dello spazio occupato potrebbe essere soltanto una “scusa” per non implementare una funzionalità di Android che probabilmente non convince del tutto il team del colosso coreano.

