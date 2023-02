L’offerta odierna è da prendere al volo se si sta cercando uno smartphone economico senza particolari pretese. Stiamo parlando di Realme 9 5G che da oggi è in offerta a un prezzo super interessante su Amazon con uno sconto di ben il 46% scendendo di fatto dagli originali 249,90 euro a soli 140,39 euro. Un prezzo veramente interessante se si considerano le tecnologiche di cui è dotato.

Realme 9 5G ora è da prendere al volo

Realme 9 5G ha ovviamente i suoi limiti ma nulla su cui non si possa passare sopra a questo prezzo. Dalla sua ha anche tanti assi nella manica: il display infatti è da 6,6 pollici IPS LCD ma con refresh rate fino a 120 Hz, per un’esperienza molto fluida, il processore è lo Snapdragon 695G che offre la connettività 5G, mentre il comparto fotografico vede un sensore principale da 50 megapixel affiancato da un macro e un sensore di profondità entrambi da 2 megapixel. Altra caratteristica degna di nota è la batteria da 5000 mAh che assicura un’ottima autonomia. Il modello in sconto è quello da 4/64 GB. Dai uno sguardo alla scheda tecnica di Realme 9 5G per ulteriori dettagli.

Realme 9 5G come detto in apertura viene offerto tipicamente a un prezzo di 249,90 euro che, come abbiamo sempre detto, è troppo alto per ciò che offre. Adesso però che si trova in sconto a 140,39 euro è indubbiamente uno dei migliori acquisti che possiate fare.

