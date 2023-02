È da un po’ di tempo ormai che non assistiamo a particolari innovazioni estetiche nel mondo degli smartphone, mettendo da parte per un attimo i dispositivi pieghevoli infatti, i telefoni normali si assomigliano un po’ tutti e i produttori fanno a gara per differenziare il retro dei propri dispositivi adottando soluzioni il più diverse possibile. In futuro potrebbe entrare in gioco un nuovo smartphone, Colaphone, che altro non dovrebbe essere che un’edizione speciale di Realme 10 Pro 5G a tema Coca-Cola.

Colaphone è il primo smartphone brandizzato Coca-Cola

Come dicevamo in apertura gli smartphone tradizionali si assomigliano un po’ tutti ormai, è passato diverso tempo infatti dall’avvento di LG G6 che ha “allungato” i telefoni introducendo il fattore di forma che utilizziamo al giorno d’oggi. Ora però, grazie a quanto condiviso dal leaker Ice Universe su Twitter, possiamo dare un primo sguardo ad un dispositivo che probabilmente nessuno di noi avrebbe immaginato (e probabilmente voluto).

Quello che vedete nell’immagine qui sopra è Colaphone, lo smartphone di Coca-Cola: del dispositivo in questione non si sa praticamente nulla, se non quanto traspare dall’immagine stessa. Lo smartphone si presenta con due fotocamere posteriori separate, accompagnate da un flash LED sulla destra, a farla da padrone poi la classica colorazione rossa del brand con la scritta Coca-Cola che occupa tutta la parte destra del dispositivo.

Nonostante non ci siano informazioni in merito al momento, è poco plausibile che l’azienda abbia deciso di cimentarsi in totale autonomia nella realizzazione di uno smartphone, più probabile invece che abbia in essere una collaborazione con qualche produttore, al fine di brandizzare uno smartphone con il colore e il logo Coca-Cola. Ne sapremo di più in futuro, anche se probabilmente in pochi smaniano per mettere le mani su questo Colaphone.

Colaphone potrebbe essere uno smartphone che già conosciamo, ecco quando potrebbe arrivare

Sembra che il dispositivo brandizzato Coca-Cola abbia riscosso più interesse del previsto, almeno nelle varie discussioni sparse sul web; un utente Twitter fa notare la somiglianza con uno smartphone che già conosciamo, Realme 10 Pro 5G, segno di come l’azienda possa aver intrapreso una collaborazione con Coca-Cola, ma non finisce qui.

[Exclusive] Here's the all new #Cola Phone 😍

Can confirm that the device is launching this quarter in India.

Coca-Cola is collaborating with a smartphone brand for this new phone.

Feel free to retweet.#ColaPhone pic.twitter.com/QraA1EHb6w — Mukul Sharma (@stufflistings) January 24, 2023

Come potete notare dal post qui sopra Mukul Sharma ci dà anche indicazioni sulle tempistiche di presentazione di Colaphone, secondo le sue fonti infatti lo smartphone verrà lanciato entro questo trimestre in India, dunque entro marzo 2023; non ci resta che attendere per scoprirne di più.

Realme rilascia due teaser dal sapore di Coca-Cola

Dopo le indiscrezioni delle ultime ore è arrivata una sorta di conferma, a sostegno di quanto precedentemente ipotizzato da varie fonti sul web, Colaphone sarà un rebranding di Realme 10 4G; a darne la conferma, quantomeno della collaborazione tra le due aziende, è la stessa Realme che ha pubblicato due immagini teaser sul sito ufficiale indiano.

Come potete notare dalle immagini in galleria, l’azienda non fa espressamente riferimento a Colaphone o a Coca-Cola, ma le immagini parlano da sole; nella prima vediamo la dicitura “Realme è destinato a diventare davvero rinfrescante”, mentre nella seconda “Preparati a dire salute per davvero”.

La scritta Stay Tuned in fondo alla pagina poi, lascia forse presagire una tempistica di presentazione anticipata rispetto a quanto precedentemente trapelato, che voleva marzo 2023 come data plausibile; ne sapremo sicuramente di più a breve.

