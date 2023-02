Alla ricerca di un nuovo smartwatch con o senza WearOS, ma non volete spingervi oltre i 200 euro? Niente paura, perché su Amazon sono disponibili diversi modelli in offerta a cifre interessanti, anche ben al di sotto di questa cifra. Vediamo gli sconti riguardanti Samsung Galaxy Watch4 (nelle versioni da 40 e da 44 mm), Xiaomi Watch S1, Amazfit GTR 4 e Amazfit GTR 2 (in versione 2022).

Smartwatch in offerta sotto ai 200 euro su Amazon

Partiamo dagli smartwatch WearOS di Samsung, che sono disponibili in offerta su Amazon con sconti interessanti. L’uscita dei successori sta rendendo sempre più appetibili anche i modelli “vecchi” grazie al crollo dei prezzi. Galaxy Watch4 offre un display rotondo Super AMOLED da 1,2 o da 1,4 pollici (a risoluzione 396 x 396 o 450 x 450), il SoC Exynos W920 a 5 nm affiancato da 1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria interna, una batteria da 247 o da 361 mAh e l’interfaccia One UI Watch. A bordo integra diversi servizi come Samsung Pay, SmartThings e Samsung Health, compatibile con più di 100 diverse attività fisiche e utile per i più attivi.

Lo smartwatch dispone di connettività Bluetooth 5.0, Wi-Fi dual band, NFC per i pagamenti (e non solo), GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, sensore per il rilevamento del battito cardiaco barometro, giroscopio, sensore geomagnetico (bussola), sensore di luminosità, bioactive, elettrocardiogramma (compatibile con smartphone Samsung) e sensore a bio impedenza per misurare la composizione corporea e sensore per la misurazione del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2).

Samsung Galaxy Watch4 è stato presentato nell’agosto 2021 ai prezzi consigliati di 269 euro (40 mm) e 299 euro (44 mm) per le versioni Bluetooth. Su Amazon sono disponibili in offerta a rispettivamente 129 euro e 169,92 euro. Potete acquistarli seguendo i link qui sotto:

Acquista Samsung Galaxy Watch4 40 mm in offerta

Acquista Samsung Galaxy Watch4 44 mm in offerta

Sempre abbondantemente sotto i 200 euro c’è anche Xiaomi Watch S1, uno smartwatch elegante lanciato lo scorso marzo a 249,99 euro. Dispone di schermo con vetro zaffiro, telaio in acciaio inossidabile e cinturino in pelle (in questa versione in offerta). A bordo display AMOLED da 1,43 pollici, connettività Bluetooth, NFC per i pagamenti, GPS dual band, assistente vocale Alexa e una UI personalizzabile con più di 200 quadranti.

Lo smartwatch supporta 117 tipi di attività fisiche e consente il monitoraggio di frequenza cardiaca, qualità del sonno, livello di stress, saturazione del livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e non solo. Lanciato, come detto, a 249,99 euro, Xiaomi Watch S1 è disponibile in offerta su Amazon nella versione con cinturino in pelle a 179,90 euro. Potete acquistarla seguendo il link qui sotto:

Acquista Xiaomi Watch S1 in offerta

In alternativa potreste considerare Amazfit GTR 4, uno smartwatch che punta molto sull’autonomia grazie alla generosa batteria da 475 mAh, in grado di garantire fino a 14 giorni di utilizzo tipico. Offre uno schermo AMOLED di forma circolare da 1,43 pollici, GPS a doppia banda con polarizzazione circolare, supporto a più di 150 modalità sportive con riconoscimento automatico di alcuni esercizi, sensore ottico biometrico BioTracker 4.0 PPG per la rilevazione di frequenza cardiaca e altri dati fisiologici, un altoparlante che permette anche di riprodurre la musica (e di gestire l’assistente Amazon Alexa, integrato) e varie funzioni di monitoraggio del sonno e dello stato di salute dell’utente. Queste funzionalità sono gestibili all’interno dell’app di accompagnamento Zepp, disponibile gratuitamente sul Google Play Store.

Lo smartwatch garantisce inoltre la resistenza all’acqua fino a una profondità di 50 metri, gli allenamenti personalizzati e l’analisi dello stato di forma e dell’andamento grazie agli algoritmi PeakBeats (Vo2 Max incluso). A livello di connettività troviamo WLAN a 2,4 GHz e Bluetooth 5.0, con compatibilità assicurata per smartphone con almeno Android 7.0 Nougat o iOS 12.0. Potete acquistarlo in offerta su Amazon a 199,90 euro nella variante Racetrack Grey, con un particolare cinturino in nylon e un design ispirato alle auto sportive.

Acquista Amazfit GTR 4 Racetrack Grey in offerta

Se volete spendere di meno è in promozione anche Amazfit GTR 2 in versione 2022. Offre uno schermo AMOLED da 1,39 pollici a risoluzione 454 x 454 con vetro temperato con rivestimento anti-impronta e una batteria da 471 mAh che promette fino a 11 giorni di autonomia con utilizzo tipico. Consente di monitorare la frequenza cardiaca, il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), la qualità del sonno, il livello di stress, di tracciare più di 90 attività sportive, di sfruttare l’assistente Alexa e non solo.

Amazfit GTR 2 in versione 2022 è disponibile in offerta su Amazon a 105,95 euro, ma grazie a un coupon del 5% potete portarvelo a casa con un ulteriore piccolo sconto a 100,65 euro. Se siete interessati potete seguire il link qui in basso.

Acquista Amazfit GTR 2 (2022) in offerta

