Ci siamo, oggi è il giorno dei Samsung Galaxy S23. Mancano solo poche ore al via dell’evento Galaxy Unpacked 2023, durante il quale conosceremo finalmente tutto sui nuovi smartphone Android e su altre novità dell’ecosistema Samsung. Secondo voi potevamo perderci un evento del genere? Ovviamente no, e voi potrete seguire la diretta streaming in nostra compagnia.

Come seguire con noi in diretta il Samsung Galaxy Unpacked 2023

L’evento Galaxy Unpacked 2023 prenderà il via alle ore 19:00 di oggi, 1° febbraio 2023, e mostrerà al grande pubblico la nuova gamma di flagship del produttore sud-coreano. I protagonisti saranno certamente Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ e Samsung Galaxy S23 Ultra, ma la casa di Seoul dovrebbe presentare ufficialmente altri prodotti, come la nuova gamma di notebook Galaxy Book 3, che dovrebbe essere capeggiata da Galaxy Book 3 Ultra.

In queste settimane abbiamo iniziato a conoscere la nuova famiglia di flagship di Samsung attraverso numerosi rumor e indiscrezioni. Sappiamo già diversi dettagli su nuovi smartphone, ma l’evento ci permetterà di conoscerli più da vicino con tutti i dettagli del caso. Potremo finalmente vedere all’opera il nuovo sensore fotografico da 200 MP, che troverà posto su Galaxy S23 Ultra, scoprire tutte le specifiche del trio e le novità della One UI 5.1, che arriverà nelle prossime settimane su tanti altri smartphone e tablet del produttore.

Con qualche ora di anticipo, il produttore ha addirittura mostrato in anticipo la serie Galaxy S23 sul sito ufficiale della sezione MENA (Medio Oriente e Africa del Nord) di Samsung. I nuovi smartphone sono presenti in un’immagine che ci consente di scoprire con qualche ora di anticipo il design posteriore dei tre dispositivi (con tanto di S Pen) e le nuove colorazioni (verde, rosa e crema).

Potrete seguire insieme a noi il Galaxy Unpacked 2023 in diretta streaming attraverso il nostro canale YouTube, su Twitch o sul sito WINDTRE. Il collegamento partirà con qualche minuto di anticipo, alle 18:45, con Matteo e Bernardo che vi terranno compagnia fino al termine della presentazione. Manca solo qualche ora dunque: non mancate!

