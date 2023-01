Non siete interessati alle cuffie wireless Pixel Buds A-Series inserite nel bundle di Amazon? Nessun problema, perché potete acquistare Google Pixel 7 in offerta anche senza bundle nelle colorazioni Nero ossidiana e Bianco ghiaccio, con sconti intorno ai 70 euro rispetto al listino.

Ottimi prezzi per Google Pixel 7, in offerta in queste ore

Google Pixel 7 è uno smartphone equilibrato, con buone specifiche tecniche, un design originale e un prezzo di vendita non esagerato. La cifra richiesta al lancio poteva sembrare comunque troppo alta per qualcuno, ma con le offerte disponibili in queste ore il dispositivo diventa ancora più appetibile.

Pixel 7 mette a disposizione uno schermo gOLED da 6,32 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 90 Hz e vetro Gorilla Glass Victus. Il cuore è costituito dal SoC Google Tensor di seconda generazione, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (nella versione in offerta), ma anche dal chip di sicurezza Titan M2. La casa di Mountain View si è concentrata molto sul comparto fotografico, sia a livello hardware sia software: a bordo abbiamo una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (OIS, Dual Pixel PDAF) e sensore ultra-grandangolare da 12 MP, e una fotocamera anteriore da 10,8 MP integrata con un piccolo foro nel display.

La connettività è completa, a eccezione della porta per il jack audio da 3,5 mm (assente ormai su tanti prodotti): abbiamo 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 6 dual band, NFC, GPS e Bluetooth 5.3, oltre alla porta USB Type-C 3.1. A disposizione anche altoparlanti stereo e la certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria è da 4355 mAh ed è compatibile con ricarica rapida cablata da 20 W, wireless e wireless inversa. Lanciato con Android 13, lo smartphone avrà aggiornamenti del robottino garantiti almeno fino all’ottobre 2025 e patch di sicurezza almeno fino all’ottobre 2027.

Google Pixel 7 ha debuttato nel mese di ottobre 2022 al prezzo consigliato di 649 euro (128 GB), ma grazie alle offerte disponibili su eBay potete acquistarlo a partire da 579,99 euro. Visto che i pezzi disponibili a questa cifra sono pochi, vi proponiamo un paio di alternative a prezzi vicini (582,40 euro in versione Bianco ghiaccio e 584,90 euro in versione Nero ossidiana). In caso di dubbi potete consultare la nostra recensione.

Acquista Google Pixel 7 in offerta a 579,99 euro (Bianco)

Acquista Google Pixel 7 in offerta a 582,40 euro (Bianco)

Acquista Google Pixel 7 in offerta a 584,90 euro (Nero)

