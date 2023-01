Con il nuovo anno Google ha intenzione di rinnovare completamente l’app Trova il mio dispositivo. Se per quanto riguarda l’interfaccia nei giorni scorsi sono già state apportate alcune modifiche sostanziali con l’introduzione del Material You e del tema scuro, l’arrivo di nuove funzionalità è previsto nel corso delle prossime settimane. In particolare, come vi abbiamo annunciato qualche settimana fa, Big G sarebbe al lavoro su un importante aggiornamento che permetterebbe di ritrovare i dispositivi smarriti in maniera più efficace e veloce; la vera novità sarebbe la possibilità di effettuare la procedura anche offline, nel caso in cui non si abbia una connessione dati disponibile. Chi vuole approfondire può leggere il nostro articolo qui.

In arrivo la possibilità di salvare la posizione recente su Trova il mio dispositivo

Per facilitare il ritrovamento dei dispositivi, a breve anche anche offline, è in arrivo una nuova opzione che permette di salvare l’ultima posizione registrata più recente, ovviamente crittografata sui server di Google. In questo modo anche se il dispositivo dovesse essere spento dal malintenzionato, sarebbe possibile conoscere l’ultima posizione in cui era ancora in grado di inviare dati.

Proprio in queste ore è apparsa per la prima volta la relativa opzione, situata immediatamente sotto il toggle per attivare o disattivare l’intera funzione Trova il mio dispositivo. Subito sotto il nome della funzione Google ci tiene a informare della crittografia dei dati di localizzazione e che la sua attivazione può aiutare a trovare smartphone e accessori che non inviano più segnali radio, con la speranza che l’ultima posizione salvata corrisponda anche a quella attuale.

Insomma, sembrerebbe tutto pronto per quella che si preannuncia essere il punto di svolta dell’app, che permetterebbe di ridurre il gap con la funzione omologa di Apple. Ora manca solo l’annuncio ufficiale e l’implementazione della novità a tutti gli utenti. A tal proposito non sono state fornite delle tempistiche precise in merito, ma non dovrebbe mancare molto.

Nel frattempo, per aggiornare l’app Trova il mio dispositivo all’ultima versione e ricevere le funzioni più recenti potete seguire il badge che riporta al Google Play Store presente qui sotto.

Forse ti sei perso: L’aggiornamento di sistema Google Play di gennaio 2023 arriva sui Pixel