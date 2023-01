MediaWorld lancia una settimana di offerte sui prodotti Samsung: gli sconti della Samsung Week sono disponibili online e nei negozi della catena dal 23 al 29 gennaio 2023, e consentono di approfittare di ribassi fino a 250 euro su tanti dispositivi del marchio, compresi smartphone e tablet Android. Andiamo a scoprire una selezione delle migliori proposte.

Al via la Samsung Week di MediaWorld, con tante offerte Android

La Samsung Week prende il via quest’oggi e proseguirà per tutta la settimana, ma vi consigliamo di non aspettare troppo se volete approfittare delle migliori offerte. L’iniziativa permette di ottenere uno sconto immediato in base al totale della spesa effettuata: in sostanza, più si spende più si ottiene come sconto.

Le soglie sono le seguenti, e possono essere raggiunte anche con l’acquisto di più prodotti aderenti:

sconto di 250 euro con una spesa di almeno 1000 euro

con una spesa di almeno 1000 euro sconto di 100 euro con una spesa di almeno 500 euro

con una spesa di almeno 500 euro sconto di 50 euro con una spesa di almeno 250 euro

Gli sconti riguardano quasi tutti i prodotti a marchio Samsung, a esclusione di quelli elencati nell’apposito allegato A (perlopiù elettrodomestici; qui il regolamento completo), delle parti di ricambio utilizzate nei servizi di riparazione, dei prodotti che già partecipano alle iniziative online “Solo per oggi,” “Solo per il weekend”, dei prodotti della sezione Ricondizionati, di quelli ceduti nell’ambito di abbonamenti, prevendite, prenotazioni, liste nozze e similari, pin digitali e servizi MediaWorld.

Ecco qualche esempio tra i dispositivi compatibili con gli sconti della Samsung Week (gli sconti extra sono già inclusi nei prezzi):

Queste erano solo alcune delle offerte della Samsung Week di MediaWorld. Per consultare tutte le proposte della nota catena, che toccano anche smart TV, cuffie, elettrodomestici e altri prodotti, potete cliccare qui o recarvi direttamente sul sito seguendo il link qui sotto. Siete riusciti ad approfittare dei ribassi per acquistare qualcosa?

Tutte le offerte della Samsung Week MediaWorld

Potrebbe interessarti: Riprova Samsung Galaxy A53 5G