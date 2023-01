Se state cercando un nuovo paio di cuffie true wireless, ma non avete puntato un modello specifico, potreste considerare uno dei modelli OPPO in offerta su Amazon in queste ore. Sul noto sito potete trovare in promozione un bel tris di cuffie del marchio cinese adatto a tutte le tasche: si parte infatti dalle OPPO Enco Buds2 e si arriva alle più costose OPPO Enco X, passando per le OPPO Enco Air2, con sconti che si spingono fino al 50% rispetto al prezzo di listino.

OPPO Enco Buds2, Enco X e Enco Air2 sono in offerta su Amazon

Chiuse le offerte dedicate al Capodanno cinese, proposte durante il weekend appena trascorso, ci sono ancora ottime possibilità per portarsi a casa prodotti OPPO in offerta. In questo caso si tratta delle cuffie wireless OPPO Enco Buds2, OPPO Enco X e OPPO Enco Air2, proposte con sconti fino al 50%.

Se volete spendere poco potete dare una possibilità alle OPPO Enco Buds2, cuffie in-ear true wireless con driver dinamici da 10 mm con funzione Bass Boost (dedicata alle basse frequenze). Grazie agli effetti Enco Live Stereo permettono di personalizzare l’audio in diversi modi, mentre con Clear Vocals si può migliorare la qualità di ascolto delle parti vocali. L’autonomia delle cuffie può spingersi fino alle 7 ore con una singola carica, mentre sfruttando la custodia si può arrivare fino a 28 ore. A disposizione la connettività Bluetooth 5.2, la certificazione IPX4 per la protezione da schizzi d’acqua, pioggia e sudore, e i comandi touch per rispondere alle chiamate, regolare il volume e non solo. Offrono anche una cancellazione intelligente del rumore in chiamata, che attraverso l’Intelligenza Artificiale permette di essere ascoltati chiaramente anche in luoghi rumorosi.

Le OPPO Enco Buds2 sono in offerta su Amazon a metà prezzo: potete acquistarle a 24,99 euro anziché 49,99 euro seguendo il link qui sotto.

Se volete o potete spendere qualcosa in più ci sono in sconto le OPPO Enco Air2, cuffie true wireless con un design che ricorda un po’ quello delle Apple AirPods (non sono in-ear come quelle viste qui sopra). Mettono a disposizione un driver da 13,4 mm con diaframma titanizzato in materiale misto, con un bass booster che migliora le prestazioni delle basse frequenze e l’effetto Clear Vocals. Offrono una modalità bassa latenza per le sessioni di gioco più impegnative (si attiva con un triplo tocco) e una cancellazione del rumore supportata dall’Intelligenza Artificiale. Hanno un peso di 3,5 g ciascuna e garantiscono fino a 4 ore di riproduzione con una singola carica e fino a 24 ore con i mAh offerti dalla custodia.

Lanciate lo scorso maggio al prezzo consigliato di 69,99 euro, le OPPO Enco Air2 sono disponibili in offerta su Amazon a 39,99 euro nelle colorazioni White e Blue. Potete acquistarle seguendo uno dei link qui sotto:

Chiudiamo il tris di offerte Amazon con il modello più costoso: parliamo di OPPO Enco X, cuffie true wireless in-ear create in collaborazione con il brand danese Dynaudio. Offrono la tecnologia Sound System DBEE 3.0, la tecnologia LHDC, che conserva più dettagli rispetto alla tradizionale trasmissione SBS e AAC, e una modalità Trasparenza per i momenti in mezzo al traffico (e non solo). Le cuffie mettono a disposizione un design coassiale a doppio driver, una connettività Bluetooth a bassa latenza, una cancellazione del rumore con triplo microfono, la resistenza all’acqua (certificazione IP54) e i comandi touch personalizzabili. Garantiscono fino a 25 ore di riproduzione grazie alla custodia, che supporta la ricarica wireless.

Qualche mese fa è stato lanciato il modello successivo (OPPO Enco X2), ma al prezzo in offerta disponibile su Amazon conviene probabilmente dare una possibilità al “vecchio” modello. Potete infatti portarle a casa a 89,99 euro, con uno sconto del 50% rispetto al listino (179,99 euro).

