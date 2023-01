Parte un interessantissimo weekend di sconti sull’OPPO Store che festeggia il “Chinese News Year” ovvero il Capodanno cinese e la partenza dell’anno del Coniglio, con una serie di sconti dedicati ai suoi prodotti. Fino al prossimo 22 di gennaio, infatti, sarà possibile accedere ad una serie di bundle esclusivi oltre che a promo vantaggiose per l’acquisto di smartphone, cuffie true wireless e smartwatch firmati OPPO. Le promozioni si estendono a buona parte della gamma del brand, con diverse occasioni da tenere d’occhio per un nuovo acquisto a prezzo scontato. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare il top di gamma OPPO Find X5 Pro e altri dispositivi della gamma di casa OPPO. Ecco tutti i dettagli in merito alle nuove promozioni di OPPO per il Capodanno cinese.

OPPO celebra il Capodanno cinese: nuovi sconti per questo week end sullo store ufficiale

Lo store ufficiale di OPPO Italia propone, da oggi e fino al prossimo 22 di gennaio, una serie di sconti molto interessanti sulla gamma del brand. In particolare, le promozioni principali riguardano dei bundle completi (con smartphone, cuffie true wireless e uno smartwatch o una smartband) che garantiscono un risparmio netto rispetto all’acquisto dei prodotti singoli, con la possibilità di ridurre la spesa di oltre 500 euro sui dispositivi di casa OPPO.

Il primo bundle è dedicato ad OPPO Find X5 Pro che viene proposto insieme alle OPPO Enco X e allo smartwatch OPPO Watch Free. La spesa complessiva è di 1.199 euro con un taglio netto rispetto al listino di 1.706,99 euro. Da segnalare anche una serie di bundle dedicati ad OPPO Reno8 Pro, OPPO Reno8 ed OPPO Find X5 Lite. Ecco l’elenco completo dei bundle di prodotti acquistabili a prezzo scontato su OPPO Store entro il prossimo 22 di gennaio:

I vari bundle includono anche una cover.

Da notare che le offerte non terminano qui. Con la nuova promozione di OPPO, infatti, è possibile acquistare anche vari dispositivi singoli a prezzo scontato. Ad esempio, c’è OPPO Watch Free in offerta a 79,99 euro invece di 99,99 euro, OPPO Band Style a 59,99 euro invece di 69,99 euro e le OPPO Enco X2 in offerta a 169,99 euro invece di 199,99 euro. Non mancano sconti singoli anche per gli smartphone di casa OPPO (serie Find, Reno e A).

Tutte le promozioni del nuovo week end di offerte dell’OPPO Store sono accessibili dal link qui di sotto. Da notare che lo store mette a disposizione sia la consegna gratuita che la possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi, tramite ScalaPay. Ecco, quindi, le offerte complete:

