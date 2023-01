Dopo una lunga attesa, Twitter ha reso disponibile il suo servizio di abbonamento Twitter Blue anche su Android ed è possibile iscriversi direttamente dall’app mobile. Esteso dunque a tutte le piattaforme il piano fortemente voluto da Elon Musk, che – tra le altre cose – prevede la possibilità di annullare un tweet dopo averlo inviato, icone dell’app personalizzate, visibilità prioritaria nelle risposte e, soprattutto, la famigerata spunta blu del “verificato”. Vediamo insieme funzioni aggiuntive, disponibilità e prezzi del servizio.

Il prezzo di Twitter Blue su Android è molto alto

Il lancio è passato un po’ in sordina ed è stato possibile scoprirlo grazie a un aggiornamento della pagina di supporto per Twitter Blue, nella quale veniva fatta menzione della disponibilità anche sul sistema operativo di Google. Twitter Blue è stato oggetto di una serie di cambiamenti negli ultimi mesi e ora permette agli utenti di accedere a nuove funzionalità come il segno di spunta blu, l’upload di video più lunghi, la possibilità di modificare i tweet (utile se si è inclini a diversi errori di battitura), l’accesso anticipato alle funzionalità in fase di test nei Twitter Blue Labs e altro ancora. Tuttavia, la pagina di presentazione del servizio indica che alcune funzioni non sono tuttora disponibili, come la priorità dei tweet nelle risposte e un minor numero di annunci nel feed, ma saranno disponibili nel corso dei prossimi mesi.

Parlando di prezzi, come già annunciato nel titolo l’abbonamento non ha un costo popolare. Il prezzo è fissato a 11 dollari al mese, che rappresenta un aumento rispetto ai precedenti 8 dollari, probabilmente dovuto alle commissioni dell’App Store e del Google Play Store. Tuttavia, per chi volesse risparmiare qualcosa, è ancora possibile iscriversi per 8 dollari al mese tramite la piattaforma web del social. Inoltre, sempre in riferimento all’iscrizione via web, gli utenti possono scegliere di pagare una quota annuale ottenendo un prezzo scontato di 84 dollari (equivalgono a 7 dollari al mese), che si traduce in un risparmio di 48 dollari annuali (circa 4 dollari al mese in meno).

Come iscriversi a Twitter Blue e in quali Paesi

Per procedere con l’iscrizione tramite il proprio dispositivo Android è necessario aprire l’app di Twitter, toccare l’avatar del profilo nell’angolo in alto a sinistra per aprire il menu di navigazione laterale, selezionare “Twitter Blue” e toccare “Iscriviti” in basso. Tuttavia, Twitter Blue presenta alcune limitazioni geografiche, in quanto è disponibile solo in alcuni Paesi tra cui Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e Regno Unito. Come indicato nella pagina di supporto, l’abbonamento è disponibile soltanto per gli account esistenti da almeno 90 giorni e gli utenti dovranno confermare il proprio numero di telefono durante la procedura di iscrizione.

Il procedimento descritto poco sopra è utile per tutti coloro che dispongono di un account in uno dei Paesi attualmente in elenco. È lecito aspettarsi, però, l’estensione del servizio a un numero maggiore di Paesi nel corso dei prossimi mesi. Vi consigliamo, dunque, di restare sintonizzati per scoprire quando l’abbonamento sarà finalmente disponibile anche in Italia.

Potrebbe interessarti anche: Meta Account Center: un nuovo hub per gestire le impostazioni delle app social