Dal suo debutto a ottobre, Google Pixel Watch ha ottenuto vari aggiornamenti, tuttavia l’ultimo update di gennaio che ha portato una patch di sicurezza aggiornata sembra causare un fastidioso bug su alcuni smartwatch Google.

Alcuni utenti hanno segnalato che Pixel Watch rimane bloccato su una schermata di “preparazione all’aggiornamento” e anche se le notifiche sono udibili e tenendo premuto il pulsante di accensione si apre ancora il menu di accensione, il display dello smartwatch non risponde al tocco.

Episodi del genere sono stati segnalati anche con l’aggiornamento di dicembre e sembra che l’inconveniente si verifichi quando l’utente indossa lo smartwatch durante l’update, invece di riporlo in carica.

Google Pixel Watch si blocca durante l’aggiornamento

Se vi siete imbattuti in questo bug sappiate che esiste una soluzione rapida per tornare a poter utilizzare il vostro Google Pixel Watch. Ecco come procedere.

Togliere lo smartwatch se indossato

Premere il pulsante Assistente/recenti, quindi premere la corona

Tenere premuto per circa 15 secondi o finché l’orologio non si riavvia

Vale la pena notare che al primo tentativo di avvio potrebbe apparire un’inquietante interfaccia di errore, ma qualche istante dopo lo smartwatch si riavvierà correttamente.

Questo accade probabilmente perché Wear OS torna alla versione precedente, non essendo riuscito a completare l’installazione dell’ultimo aggiornamento.

