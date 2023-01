In tanti acquistano gli smartwatch per poter contare su un valido assistente per i propri allenamenti e il team di Fitbit, consapevole di ciò, ha deciso che è arrivato il momento di fornire un assist a chi usa Google Fit.

L’applicazione del colosso di Mountain View dedicata alla salute, infatti, mostra ora i dati relativi ai passi, alla distanza e alla frequenza cardiaca completa forniti da Fitbit e ciò probabilmente avviene grazie a Health Connect (o, in italiano, Connessione Salute), app lanciata alla fine dello scorso anno in versione beta.

Al momento non è chiaro se il supporto sia stato implementato a livello generale ma vi sono segnalazioni di tale novità con l’app Fitbit installata su Google Pixel Watch e con Health Connect correttamente impostata.

Da quando Google ha lanciato Google Pixel Watch con l’app Fitbit integrata, il colosso di Mountain View non ha fornito dettagli sui suoi progetti futuri per Google Fit ma sono in tanti a pensare che tale applicazione potrebbe continuare a svolgere il ruolo di aggregatore di dati tra diversi servizi di fitness.

Fitbit decide di abbandonare 2 app musicali

Se si considera che gli smartwatch Fitbit Sense 2 e Versa 4 non possono contare su app per la riproduzione musicale probabilmente non ci si stupirà per la decisione dell’azienda di rimuovere Pandora e Deezer da Fitbit Sense, Versa 3 e altri modelli meno recenti a marzo.

A renderlo noto è stato il popolare produttore attraverso un’email ai suoi clienti, con i quali li informa che dal 31 marzo 2023 le app Pandora e Deezer saranno rimosse e, pertanto, non sarà più possibile scaricare stazioni o aggiungere playlist al proprio dispositivo né riprodurre contenuti scaricati in precedenza.

Il team di Fitbit non ha fornito una spiegazione per questa decisione (ricordiamo che Deezer e Pandora rappresentano le due uniche possibilità per ascoltare musica) e si è semplicemente scusato “per l’inconveniente”.

