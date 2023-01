Nelle scorse ore sono arrivate delle indicazioni interessanti sull’evoluzione prossima futura delle emoji direttamente dal blog ufficiale dell’Unicode Consortium, ovvero il gruppo che si occupa di standardizzare e aggiornare le emoji che utilizziamo ogni giorno su svariate piattaforme: con la versione Unicode 15.1, le novità non mancheranno e toccheranno — tra le altre cose — la rappresentazione delle famiglie e la direzionalità delle emoji. In tutto ciò, il 2023 sarà anche un anno che consentirà al consorzio di adottare una nuova cadenza di rilascio annuale per le proprie linee guida, dopo che l’emergenza sanitaria ne aveva costretto il rinvio da marzo a settembre.

Se vi siete appassionati alle evoluzioni delle emoji — che rappresentano un interessante fenomeno culturale del nostro tempo e sempre più un’efficace forma di espressione —, probabilmente ricordate anche che in autunno abbiamo assistito all’arrivo delle Emoji 15.0 sui dispositivi di Google e di Samsung. Questo vuol dire, in parole povere, che per Unicode 16.0 dovremo attendere orientativamente fino al mese di settembre 2024, mentre quest’anno, sempre in autunno, dovremo accontentarci di un aggiornamento minore, segnatamente Unicode 15.1. Dal momento che si tratterà di un minor update, non ci saranno stravolgimenti, ma essenzialmente un lavoro di affinamento. In attesa del rilascio, possiamo già vedere in anteprima alcune delle novità in arrivo.

Unicode anticipa i piani per il futuro delle emoji: più inclusione e direzionalità

Senza girarci troppo intorno, l’introduzione dello standard Unicode 15.1 non porterà con sé alcuna emoji del tutto inedita: tutte le nuove introduzioni deriveranno in qualche modo dall’unione di emoji già esistenti (qualcosa di simile era già avvenuto con l’aggiornamento 13.1).

Il post firmato da Jennifer Daniel, Chair dell’Emoji Subcommittee, sul blog ufficiale di Unicode, si sofferma sulla fluidità del linguaggio, che non è immobile ma si adatta ai tempi che cambiano; in questo modo si arriva alla ridefinizione di concetti già esistenti come quello di famiglia. L’evoluzione del concetto di famiglia comporta la necessità di una rappresentazione corretta nelle varie forme di espressione del linguaggio, emoji comprese. Allo stato attuale, lo standard conta 26 emoji di famiglie suddivisibili nei quattro gruppi raffigurati nell’immagine seguente.

Proprio un numero all’apparenza così ampio rende più evidenti le mancanze, per fortuna colmabili senza uno sforzo eccessivo: è sufficiente giustapporre singole emoji per creare delle nuove combinazioni (sequenze di emoji ZWJ) che catturino sfaccettature diverse di un concetto con un livello di precisione maggiore.

Un secondo aspetto sul quale Daniel ravvisa la necessità di un intervento è quello della direzionalità delle emoji, con un piano che prevede ben 578 nuovi design per raggiungere un nuovo livello di standardizzazione. Come forse avrete già notato, in linea di massima le emoji che includono veicoli, persone e persino espressioni facciali sono rivolte verso sinistra. Ebbene, la proposta consisterebbe nell’introdurre a partire da Unicode 15.1 una selezione di emoji — a partire da quelle comprensive di persone — rivolte nella direzione opposta. In questo modo, il consorzio perseguirebbe l’obiettivo di una maggiore versatilità di espressione e offrirebbe emoji sfruttabili sia leggendo da destra verso sinistra che da sinistra verso destra.

Restando in tema di sequenze di emoji, meritano di essere segnalate alcune novità come il lime (🟩+🍋), la faccina che annuisce o scuote la testa (rispettivamente ↕️ e ↔️ + 😊), la catena spezzata (💥+🔗) e la fenice (🐦 +🔥).

È bene precisare come queste novità siano al momento delle mere anteprime, visto che il comitato tecnico di Unicode si riunirà questo mese per una prima discussione sulle proposte in ballo. Insomma, questo è soltanto un primo assaggio, ma di sicuro ne sapremo di più nelle settimane e nei mesi a venire.

Potrebbe interessarti anche: Ecco come creare e condividere il proprio avatar Memoji su WhatsApp per Android