Oggi è il Blue Monday, ossia la giornata che viene ritenuta la più triste dell’anno: il terzo lunedì del mese di gennaio ha solitamente questa nomea per una particolare equazione attribuita a Cliff Arnall. Per cercare di tirare su il morale, Samsung lancia diverse interessanti offerte sul suo shop ufficiale, valide solamente per oggi, 16 gennaio 2023. Andiamo insieme a scoprire gli sconti migliori su smartphone, tablet Android, wearable e non solo.

Il Blue Monday Samsung regala tante offerte su smartphone, tablet Galaxy e non solo

Le offerte Samsung del Blue Monday sono valide solo per queste 24 ore e terminano alle 23:59 del 16 gennaio 2023. Gli sconti toccano molti prodotti del marchio, dagli smartphone Android ai tablet, dagli smartwatch alle cuffie, dai notebook alle smart TV, passando per monitor, bundle e vari elettrodomestici. Il Samsung Shop è dunque pieno di sconti, con consegna gratuita su tutto il catalogo e prima rata dopo due mesi.

Le offerte sugli smartphone Samsung Galaxy comprendono ad esempio:

Tra le offerte sui tablet Android possiamo invece citare:

Gli sconti riguardanti i wearable includono smartwatch e cuffie, come ad esempio:

Samsung lancia anche diversi codici sconto per alcuni suoi prodotti, come cuffie, smartphone, tablet e notebook, anche se molti non risultano utilizzabili visto che riguardano dispositivi già scontati. Se volete tentare, i coupon sono i seguenti e dovete digitarli nel campo dedicato all’interno del carrello:

Queste erano solamente alcune delle offerte del Blue Monday del Samsung Shop. Per scoprire tutti gli sconti disponibili fino alla mezzanotte potete seguire il link qui in basso. Siete riusciti a trovare l’occasione giusta per voi?

Tutte le offerte del Blue Monday Samsung

