Come riportato in questo nostro articolo, nelle ultime settimane molti proprietari di smartphone Samsung hanno riscontrato evidenti problemi di sincronizzazione con alcuni modelli indossabili di Fitbit dopo l’aggiornamento alla OneUI 5.0.

In arrivo un aggiornamento che risolve i problemi tra Fitbit e Samsung

I dispositivi affetti dal problema da settimane sembrano essere solo i modelli Fitbit Charge 5 e Fitbit Luxe e si passa dalla mancata visualizzazione delle statistiche e degli allenamenti all’impossibilità di modificare le impostazioni.

La scorsa settimana Fitbit ha comunicato di aver risolto il problema con la versione 3.73 della sua app per Android rendendo noto che dopo l’installazione dovrebbe essere possibile sincronizzare nuovamente i dispositivi Fitbit con i telefoni Samsung Galaxy Z Flip e Samsung Galaxy Z Fold.

In quell’occasione l’azienda di proprietà di Google ha voluto rassicurare tutti gli utenti confermando che l’aggiornamento fosse già in corso di distribuzione progressiva per tutti. A quanto pare, però, alcuni utenti sono riusciti ad aggiornare l’app all’ultima versione tramite il Google Play Store, mentre altri sono ancora in attesa di ricevere l’aggiornamento, in quanto l’ultima la versione risulta essere ancora la 3.72 risalente a metà novembre.

Nel frattempo un numero sempre maggiore di persone sembra aver risolto il problema con un aggiornamento software del proprio smartphone Samsung, il che fa pensare come anche l’azienda sudcoreana abbia lavorato sotto traccia per risolvere il disservizio, oltre a portare i soliti aggiornamenti di sicurezza e nuove funzionalità.

Come installare l’ultimo aggiornamento dell’app Fitbit

Per verificare che la nuova versione dell’app Fitbit sia arrivata e procedere con l’installazione potete recarvi nella pagina dedicata del Play Store tramite il badge presente qui sotto.

Potrebbe interessarti anche: Fitbit taglia il prezzo del suo abbonamento ma non per tutti