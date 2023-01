Fitbit Premium è il nome di un servizio molto popolare tra gli utenti che desiderano sfruttare al meglio le potenzialità del proprio smartwatch o della propria smartband, in quanto consente di usufruire di tutta una serie di funzionalità aggiuntive.

Tale servizio è disponibile anche in Italia e gli utenti interessati a sottoscrivere un abbonamento hanno due possibilità tra cui scegliere: la prima è rappresentata da un piano mensile (con canone di 8,99 euro) mentre la seconda è rappresentata da un piano annuale (con un canone di 79,99 euro).

Tra le funzionalità incluse in Fitbit Premium troviamo il Recupero Giornaliero, appositi strumenti per migliorare la qualità del sonno e gestire lo stress, delle metriche di salute più approfondite, gli allenamenti guidati, i giochi e le sfide, i report di benessere e altro ancora.

Si tratta, in sostanza, di un pacchetto di funzionalità che è molto apprezzato da chi desidera un assistente per la propria salute.

Fitbit Premium in offerta per i nuovi clienti

Dagli Stati Uniti arriva la segnalazione di una nuova interessante iniziativa dedicata ai nuovi utenti, che avranno la possibilità per un periodo limitato di tempo di abbonarsi al servizio con uno sconto speciale.

In particolare, il piano annuale viene proposto al prezzo speciale di 31,99 dollari (invece di 79,99 dollari) mentre quello mensile al prezzo speciale di 3,99 dollari (invece di 9,99 dollari).

Negli Stati Uniti questa offerta è valida fino al 17 gennaio 2023 e non vi sono informazioni su una sua eventuale riproposizione:

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Fitbit per scoprire se questa speciale offerta per i nuovi utenti desiderosi di provare Fitbit Premium verrà proposta anche in altri mercati.

Se desiderate saperne di più su Fitbit Premium o volete provare il servizio gratuitamente per 90 giorni, non dovete fare altro che seguire questo link che vi porterà al sito ufficiale.

L’app Fitbit per Android può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: