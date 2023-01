Netflix intende puntare molto sui videogiochi, sia per attirare che per trattenere quanti più abbonati possibile, non a caso la società ha acquisito importanti studi di sviluppo e stretto illustri collaborazioni in ambito gaming.

Ora il colosso dello streaming ha deciso di offrire gratuitamente ai suoi abbonati TMNT: Shredder’s Revenge, un picchiaduro a scorrimento con una coloratissima grafica in pixel art rilasciato nel 2022 per PC e le principali console.

TMNT: Shredder’s Revenge è un picchiaduro a scorrimento in perfetto stile anni 80

Questo picchiaduro ispirato agli anni 80 permette di fare a botte nei panni di Leonardo, Raffaello, Donatello, Michelangelo o altri amici noti come April, il Maestro Splinter o Casey Jones per sventare l’ultimo piano nefasto di Krang e Shredder.

Una serie di luoghi classici fanno da cornice alle funamboliche gesta della iconiche tartarughe ninja che il giocatore dovrà padroneggiare attraverso più di dieci livelli sfruttando le combo per sconfiggere nemici classici come Baxter Stockman o il Triceraton.

Il gioco è caratterizzato da un gameplay tipico dei picchiaduro a scorrimento degli anni 80 arricchito da meccaniche ultramoderne e offre la possibilità di vivere un’avvincente avventura inedita con una nuova modalità storia, inoltre è impreziosito dalla colonna sonora realizzata da Tee Lopes e supporta i controller bluetooth.

TMNT: Shredder’s Revenge è installabile tramite il Play Store di Google utilizzando il badge che trovate sotto al trailer e per l’installazione è necessario Android 8 o versioni successive. Potete giocare gratuitamente, senza pubblicità né acquisti in-app accedendo con il vostro account Netflix.

