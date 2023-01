Volete dare un tocco ancora più smart alla vostra casa intelligente, ma non volete spendere troppo? Potreste dare una possibilità a questa coppia di lampadine RGB in offerta su Amazon, che dispongono di connettività Wi-Fi, sono dimmerabili e risultano compatibili con Google Home (e quindi Google Assistant) e Amazon Alexa.

Che coppia: queste lampadine smart RGB sono in offerta a partire da meno di 15 euro

Le lampadine intelligenti ANTELA possono aiutarvi a rendere ancora più smart la vostra casa. Possono essere controllate vocalmente attraverso Google Assistant e Amazon Alexa, senza che sia richiesto alcun hub o abbonamento accessorio, sono dimmerabili, colorate (16 milioni di colori e un bianco va dai 2700K ai 6500K, per temperature colore personalizzabili) e da 9 W o 12 W. Si tratta di lampadine con attacco E27 con connettività Wi-Fi (2,4 GHz), che possono essere gestite anche da fuori casa e programmate tramite l’app disponibile per smartphone. Non mancano 8 scene pre-programmate tra cui scegliere, oppure la funzione musicale che permette di cambiare colore e lampeggiare a ritmo.

La coppia di lampadine Wi-Fi ANTELA è disponibile in offerta su Amazon nella versione da 9 W al prezzo di 14,99 euro, e in quella da 12 W al prezzo di 19,99 euro. Sta a voi decidere quale faccia più al caso vostro: per procedere all’acquisto non dovete fare altro che seguire uno dei link qui in basso. Gli abbonati Prime possono usufruire di una consegna in un giorno nelle zone compatibili.

