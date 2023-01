Qualcosa era già nell’aria, come vi abbiamo riportato qualche giorno fa parlandovi della partnership fra ho. Mobile e Q8, a partire da oggi 9 gennaio l’operatore lancia un nuovo servizio denominato ho.+ (oppure ho. plus), grazie al quale potrete ottenere sconti e buoni carburanti al costo di 1,99 euro al mese; scopriamo insieme i dettagli.

ho.+ di ho. Mobile è il nuovo servizio che vi premia

Come detto il nuovo servizio ho.+ è attivabile a partire da oggi e consentirà agli utenti iscritti al programma di avere accesso ad un catalogo di prodotti e servizi con sconti esclusivi, l’operatore ha infatti stipulato varie convenzioni con diversi partner sul suolo italiano, visualizzabili direttamente nell’app dell’operatore alla voce Catalogo benefici.

Il servizio è attivabile sia da coloro che attivano un nuovo numero, sia dai già clienti e oltre agli sconti sopra citati, include l’upgrade della velocità di download massima fino a 60 Mbps (ovviamente utilizzando la SIM con un dispositivo abilitato al 4G); il costo di 1,99 euro mensili verrà addebitato contestualmente all’opzione tariffaria e si rinnoverà automaticamente salvo disattivazione da parte dell’utente.

Il Catalogo benefici accessibile dall’applicazione consentirà all’utente di avere accesso ad offerte valide presso punti vendita fisici (tramite coupon da scaricare e stampare) e online (attraverso codici sconto da utilizzare sulle piattaforme o con link profilati che daranno accesso alle promozioni).

Il nuovo servizio ho.+ è attivabile direttamente dall’app ho. Mobile o tramite il numero 192121 per i già clienti dell’operatore, in alternativa qualora si volesse attivare una nuova utenza contestualmente al servizio, sarà possibile farlo nei negozi fisici dell’operatore; l’attivazione avverrà entro 48 ore dalla richiesta e, nonostante sia attivabile su diverse SIM con lo stresso intestatario, i benefici non saranno cumulabili.

