Con l’approdo del nuovo anno e la mancata proroga dello sconto sulle accise, sono tornati a salire i prezzi dei carburanti, ma grazie a ho. Mobile e all’app Club Q8 è in arrivo una nuova interessante promozione che probabilmente farà felici i clienti. Vediamo come funziona e come sarà possibile approfittarne.

Club Q8 e ho. Mobile uniscono le forze per regalare buoni carburante

In queste ultime ore è apparsa una nuova interessante promozione all’interno dell’app Club Q8, scaricabile gratuitamente dal Google Play Store. In base a quanto indicato all’interno della sezione dedicata, con la “Promo Ho Mobile e ClubQ8” sarà possibile ottenere buoni carburante da 5 euro, a patto di essere iscritti al presunto “Club ho. Mobile“, del quale per il momento non sembra esserci traccia. Ci aspettiamo un aggiornamento dell’app ho. Mobile a breve, con tutte le indicazioni del caso.

Nell’attesa, grazie a quanto possiamo trovare nell’app Club Q8, possiamo scoprire i dettagli dell’iniziativa: grazie alla promozione, fino al 31 marzo 2023 sarà possibile ottenere ogni mese un buono carburante da 5 euro, da utilizzare su un rifornimento minimo di 30 euro (25 euro + 5 di buono) entro 7 giorni dall’attivazione presso le stazioni di servizio Q8 e Q8easy aderenti. Per avere i buoni si dovrà utilizzare un codice promozionale, che dovrebbe arrivare tramite SMS agli utenti aderenti.

Si tratta di un’iniziativa simile a quella dell’operatore principale, Vodafone, dedicata agli iscritti Vodafone Club: per chi non lo sapesse, si tratta del più recente programma di fidelizzazione a pagamento dell’operatore rosso, che al costo di 3,99 euro al mese mette a disposizione l’accesso a vari sconti (Q8, Carrefour, Yoox, Booking e così via). Anche ho. Mobile ha in programma di lanciare qualcosa di simile (e il simbolo “+” che si vede negli screenshot lo lascia presagire), o si tratterà soltanto di un’iniziativa promozionale isolata? Lo scopriremo sicuramente nei prossimi giorni, quindi continuate a seguirci.

