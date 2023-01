Qualche giorno fa Google ha annunciato ufficialmente che il nuovo design di Android Auto noto come “Coolwalk“ è disponibile per tutti gli utenti, dopo un periodo di beta pubblica di circa due mesi. Ora il colosso di Mountain View ha rilasciato una nuova versione beta di Android Auto.

La beta di Android Auto si aggiorna alla versione 8.7

Come spesso accade non sono state pubblicate le novità e nemmeno le modifiche introdotte da questa versione beta 8.7 di Android Auto, quindi è probabile che abbia lo scopo di gettare le basi per le prossime funzionalità che verranno introdotte.

La nuova versione beta di Android Auto è disponibile tramite Google Play Store, ma in alternativa è possibile scaricare e installare manualmente il file APK dell’app disponibile su APKMirror.

Il nuovo design Coolwalk rappresenta un aggiornamento importante e a lungo atteso di Android Auto, in quanto introduce una dashboard rinnovata che permette di visualizzare simultaneamente fino a tre app, una dock per le scorciatoie rapide e tante altre nuove funzionalità, come il supporto delle chiamate vocali per WhatsApp, anche se al momento con una limitazione.

