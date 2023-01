Se state cercando un nuovo smartwatch Wear OS questo potrebbe essere il momento giusto per affondare il colpo: su Amazon sono infatti in offerta sia Samsung Galaxy Watch4 sia Samsung Galaxy Watch5, in entrambi i casi in versione Bluetooth. Vediamo come approfittarne.

Samsung Galaxy Watch4 e Watch5 in offerta su Amazon a ottimi prezzi

Partiamo dal più piccolo: Samsung Galaxy Watch4 è in promozione su Amazon nella versione Bluetooth da 40 mm, in colorazione Verde scuro. Lo smartwatch, uscito sul mercato italiano alla fine dell’estate 2021, è ancora in grado di dire perfettamente la sua al polso, grazie al sistema operativo Wear OS e alle tante funzionalità pensate dal produttore sud-coreano: a bordo abbiamo un display Super AMOLED da 1,2 pollici, il SoC Exynos W920 a 5 nm affiancato da 1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria interna, NFC, una batteria da 247 mAh e la One UI Watch con Samsung Pay, SmartThings, gesture, sensore BioActive, misurazione SpO2 e compatibilità con Samsung Health e più di 100 diverse attività fisiche.

Samsung Galaxy Watch4 Bluetooth da 40 mm è stato lanciato al prezzo consigliato di 269 euro, ma ora potete acquistarlo in offerta su Amazon a più di 100 euro in meno (157,92 euro).

Acquista Samsung Galaxy Watch4 40 mm Bluetooth in offerta

Se volete puntare al modello più recente, ossia Samsung Galaxy Watch5, dovete spendere un po’ di più (ma non troppo). Lo smartwatch è in offerta su Amazon nella versione da 44 mm con Bluetooth, che mette a disposizione schermo Sapphire Crystal Super AMOLED da 1,4 pollici, SoC Exynos W920, 1,5 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, NFC, batteria da 410 mAh e la “solita” One UI Watch. Il dispositivo offre anche misurazione SpO2, ECG, rilevamento della pressione arteriosa, rilevamento della temperatura, misurazione della Composizione Corporea e, ovviamente, il tracciamento dell’attività sportiva e del sonno.

Samsung Galaxy Watch5 Bluetooth da 44 mm è stato lanciato a fine agosto 2022 al prezzo consigliato di 329 euro, ma ora potete acquistarlo in offerta su Amazon nella colorazione Sapphire a 100 euro in meno (229,43 euro). Vi lasciamo al link per procedere.

Acquista Samsung Galaxy Watch5 44 mm Bluetooth in offerta

In copertina Samsung Galaxy Watch4 Classic

