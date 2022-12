Google ha acquisito Fitbit nel 2019 mantenendo i due marchi separati fino a quest’anno quando la società ha introdotto il suo marchio “Fitbit by Google” sul sito Web e successivamente ha annunciato che avrebbe interrotto gli account Fitbit nel 2025.

In quest’ottica ora stiamo assistendo alla prima fase di un processo di transizione che inizia con un nuovo messaggio sulla pagina dell’account Fitbit che avverte gli utenti che l’azienda sta rimuovendo l’opzione per accedere al sito Web Fitbit utilizzando le credenziali di Google.

Prossimamente Fitbit non consentirà più l’accesso tramite Google

Nella pagina di supporto ufficiale Fitbit elenca le differenze tra un account Fitbit e un account Google e informa che a partire dal prossimo anno Fitbit non consentirà l’utilizzo di account Google da utilizzare con i suoi prodotti e servizi.

Per il momento gli utenti saranno ancora in grado di utilizzare gli account Fitbit meno recenti, tuttavia sono invitati ad assicurarsi di essere in possesso del proprio indirizzo e-mail e della password per accedere al servizio, in modo che possano passare senza problemi da un account Fitbit a un account Google quando necessario.

Gli utenti che registrano un nuovo account o attivano un nuovo prodotto dovranno invece utilizzare un account Google che sarà necessario anche per accedere ad alcune funzionalità all’interno di Fitbit.

La società afferma che gli avvisi verranno inviati agli utenti con il necessario anticipo, ma se la cosa non dovesse essere di vostro gradimento potete cercare delle alternative nelle nostre rubriche con le migliori smartband del momento e i migliori smartwatch con e senza Wear OS.